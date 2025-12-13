Rusya'dan ABD'nin barış belgelerine şerh: Birçok unsur hoşumuza gitmeyecek

Yeni Şafak
Kremlin, ABD’nin barış planı taslaklarına temkinli yaklaşıyor.
Kremlin, ABD’nin barış planı taslaklarına temkinli yaklaşıyor.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD’nin Ukrayna ve Avrupa ile hazırladığı barış planı belgelerini Rusya’ya göstermesi gerektiğini söyleyerek, içerikte “hoşumuza gitmeyecek pek çok unsur” olabileceği uyarısında bulundu. Uşakov, Zelenski’nin açıklamalarını değerlendirirken “Donbas Rusya’ya ait” ifadelerini yineledi. ABD, Avrupa ve Ukrayna’nın oluşturduğu taslakların Moskova’da kaygıyla izlendiğini belirten Uşakov, bu belgelerin Rusya için kabul edilemez şartlar içerebileceğini savundu. Ukrayna krizine ilişkin diplomatik temasların yoğunlaştığı süreçte, taraflar arasında güven sorununun sürdüğü görülüyor.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD'nin, Ukrayna ve Avrupa ile yaptığı görüşmelerde derlenen belgeleri Rusya'ya göstermesi gerektiğini belirterek, "Belgelerin düzenlenmiş halini henüz görmedik, ancak gördüğümüzde pek çok unsur hoşumuza gitmeyebilir." dedi.

Uşakov, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta gazetecilere Ukrayna krizinin çözüm sürecine dair açıklamalarda bulundu.

"Donbas Rusya'ya ait"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, ülkesinin toprak bütünlüğüyle ilgili kararın Ukrayna halkı tarafından seçim ve referandum yoluyla verilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını değerlendiren Uşakov, "Zelenski, seçimi geçici ateşkesin sağlanması için imkan olarak görebilir. Ancak Donbas Rusya'ya ait." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Ukrayna ve Avrupa ile barış planına dair görüşmeler yaptığına dikkati çeken Uşakov, Zelenski'nin ABD ile müzakerelerde Rusya için kabul edilemez teklifler sunmayı hedeflediğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Avrupalılar ve Ukraynalıların görüşleri dikkate alınarak derlenmekte olan belgeleri henüz görmedik. Bu görüşlerin olumlu olması pek olası değil. Belgelerin düzenlenmiş halini henüz görmedik, ancak gördüğümüzde pek çok unsur hoşumuza gitmeyebilir. ABD, Avrupalılar ve Ukraynalılar ile mutabık kaldıkları hususları, yapılan görüşmelerin ardından oluşturulan belgeleri bize göstermeli."

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüşmeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Bunun ardından Kushner ve Witkoff, 6 Aralık'ta Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov ile bir araya gelmişti.

Söz konusu görüşmelerde, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin teklif ettiği barış planı ele alınmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 10 Aralık'ta ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Kushner'den oluşan Amerikan heyeti ile görüşmeler yapmıştı.

Amerikan CNN kanalına konuyla ilgili açıklama yapan ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, bu görüşmelerin ardından Ukrayna'nın Trump'ın barış planına verdiği cevabı çarşamba günü ilettiğini açıklamıştı.




