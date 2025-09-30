Rusya’nın ihlalleri NATO masasında

Rusya’nın son dönemde NATO hava sahasına yönelik ihlalleri Brüksel’de görüşülecek. 10 Eylül’de Polonya hava sahası, 21 insansız hava aracı tarafından ihlal edilmiş, 3’ü Hollanda’ya ait uçaklar tarafından düşürülmüştü. 3 gün sonra Romanya hava sahasını 1 İHA, 19 Eylül’de ise 3 Rus Mig-31 savaş uçağı Estonya hava sahasını 12 dakika ihlal etmişti. NATO’nun angajman kuralları kamuya açık değil ancak Rusya tarafından da bilinen bazı standartlara dayanıyor. Askeri unsurların herhangi bir durumda nasıl hareket edeceğini belirleyen bu kurallar, tüm müttefiklerin onayıyla kabul ediliyor ve uygulama yetkisi Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı’nda (SACEUR). İhlalde bulunan bir uçağın vurulması için genelde meşru müdafaa veya spesifik bir siyasi karar bulunması şartı aranırken, ivedi ve somut bir tehdit algılanması halinde de silah kullanmanın yolu açık. Müttefik ülkelerin angajman kurallarıyla NATO’nun kuralları genelde uyumlu. Ulusal silahlı kuvvetlerin kendi topraklarında ulusal komuta altında bağımsız kararlar almasının da önünde bir engel yok. Estonya’daki son ihlalde NATO misyonuna bağlı uçaklar devreye girdiği için İttifak’ın angajman kuralları geçerli oldu. Eğer ihlal NATO misyonu bulunmayan bir müttefik ülkede yaşansa, ulusal kurallar uygulanacaktı. Özellikle ittifakın Kuzey Avrupa sınırında gerçekleşen bu ihlaller, 15 Ekim’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Zirvesi’nde en önemli gündem maddesi olacak. İhlallere karşı Türkiye’nin AWACS ve F-16 katkısı, İtalya, İsveç ve Polonya’nın ek önlemleriyle birleşirken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin başkanlık edeceği toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılacak.