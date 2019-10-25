Dünya Katili ABDye götürecekler
AVRUPA

Şahin Cilo kimdir?

Katili ABD'ye götürecekler

Barış Pınarı Harekâtı’nı durdurmayı başaramayan ABD, yeni plânını devreye soktu. Dağılan terör örgütüne siyasi meşruiyet kazandırmak amacıyla ‘Şahin Cilo’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin’den medet uman ABD, ‘general’ diye bahsettiği teröristi Washington’a götürmek için seferber oldu.

Şahin Şen Yeni Şafak
Şahin Cilo (sol)
Şahin Cilo (sol)

Terör örgütü PKK/YPG'yi hâlâ 'müttefik' olarak gören Washington, bir türlü engel olamadığı Barış Pınarı Harekâtı sonrası terör elebaşlarını parlatmaya soyundu. ABD yönetimi, dağılma aşamasındaki terör örgütüne siyasi meşruiyet kazandırmak için 'general' sıfatı verdiği 'Mazlum Kobani', 'Şahin Cilo' ve 'Ferhad Abdi Şahin' gibi kod adlarıyla anılan terörist Mustafa Abdi bin Halil'e yatırım yapmaya başladı. ABD'li bir grup senatör, Donald Trump'ın telefonla aradığı terörist Abdi'yi Washington'a davet ettirmek için temas yürütüyor. 'Abdi lobisi'nin başını çekenler ise koşulsuz İsrail destekçisi Evangelist senatör Lindsey Graham ile Türkiye'ye F-35'lerin verilmemesi dahil kapsamlı yaptırımlar isteyen Jeanne Shaheen.

Beyaz Saray

'HEMEN VİZE VERİN TRUMP DİNLESİN'

  • Terörist Abdi ile bir kez daha görüştüğünü Twitter’dan bildiren Donald Trump, PKK’nın Suriye’de ABD adına petrol bekçiliği yapmaya devam edeceğini şu cümlelerle duyurdu: “O bizim yaptıklarımızı biz de onun yaptıklarını takdir ediyoruz. Belki de Kürtlerin petrol bölgesine gitme zamanı gelmiştir!”
  • ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup gönderen senatörler "SDG'nin askeri lideri" sıfatını kullandıkları Abdi'nin hem kongre hem de Trump yönetimi tarafından Washington'da dinlenmesini istedi. Aynı mektupta PKK'nın Suriye'deki 1 numarası terörist Abdi'ye hızla vize verilmesi talep edildi. Mustafa Abdi, önceki gün kendisinin Washington'a davet edildiğini söylemiş ancak kim tarafından davet edildiğine ya da zamanlamaya ilişkin ayrıntı vermemişti. ABD'nin sözde Suriyeli Kürtlerin temsilcisi sıfatıyla muhatap aldığı Abdi, elinde onlarca insanın kanı bulunan azılı bir terörist.

KATLİAM DOSYASI

Abdi, 1969 Afrin doğumlu ve terör örgütü PKK'ya 1990 yılında katıldı. Suriye'de bulunduğu 19 yıl boyunca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde idari işler yardımcısı olan Abdi, terörist başının 'manevi oğlu' olarak biliniyor. 1996'da örgütün sözde Hakkari/Şemdinli sorumlusu olan Abdi'nin sorumlu olduğu dönemde Hakkari'de 2 kanlı saldırı düzenlendi. 22 Ağustos'ta Şemdinli'de görevlerine giden köy korucularına Örencik Mezrası yakınlarında roketatarla yapılan saldırıda 3'ü korucu 5 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı. 8 Kasım 1996'da da Hakkari Çukurca'da bir minibüse roketli saldırıda 12'si köy korucusu 17 kişi şehit düştü, 8 kişi yaralandı.

Cinayet listesi

PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Nadir C. adlı itirafçı da 2008'de Şemdinli'deki Aktütün Karakolu'na düzenlenen ve 17 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan PKK saldırısının emrini verenler arasında Abdi'nin de bulunduğunu söyledi. Abdi, teröristbaşı Bahoz Erdal'dan sonra, Murat Karayılan'dan önce terör örgütünün sözde saldırı gücü HPG'nin elebaşı oldu. Abdi'nin sorumlu olduğu dönemde de çok kanlı saldırılar düzenlendi. 7 Aralık 2009'da Tokat-Reşadiye'de 7 asker, 19 Haziran 2010'da Hakkari-Şemdinli'deki Gediktepe üs bölgesinde 11 asker, 17 Ağustos 2011'de Hakkari-Çukurca'da 11 asker ve 1 köy korucusu, 14 Temmuz 2011'de Diyarbakır-Silvan'da 13 asker, 18 Ekim 2011'de Hakkari-Çukurca'da 26 asker şehit düştü. Türkiye'de aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve başına 4 milyon ödül konulan terörist Mustafa Abdi, ayrıca 41 kişinin şehit olduğu 406 kişinin de yaralandığı 8 ayrı saldırıdan daha sorumlu tutuluyor.

Avrupa’dan Kandil’e

  • Terörist Abdi, ABD’lilerin Suriye’de PKK işgalindeki bölgeye gelip görüştüğü isimlerin başında geldi.
  • 'Mazlum Kobani' kod adlı Mustafa Abdi, 1997-2003 yılları arasında örgütün Avrupa sorumlularından biri oldu. 'Festival', 'konser' ve 'kamp' adı altında Avrupa'nın her yanından Hollanda'ya topladığı gençlerin beynini yıkayarak onları Kandil'e yolladı. İtirafçı olan teröristler de bizzat Abdi tarafından kandırıldıklarını ifadelerinde açıkça ortaya koydu. Yeni Şafak'ın ulaştığı ifade tutanaklarına göre 1998 yılında örgüte katılan F.K, şunları anlattı: "Almanya'nın Gisen şehrinde yaşıyorduk. 9. sınıf öğrencisi iken festival, spor, müzik gezisi denilerek Hollanda'ya gönderildim. Arnhem'e bağlı çiftlik tarzı yerde benim yaşlarda 100-150 kişi bulunuyordu. İlk başta festival tarzı geçen günler giderek PKK'nın ideolojik eğitimlerine dönüşmeye başladı. Buradaki gençlerin çoğu Avrupa'da doğup büyümüş Kürt asıllı gençlerdi. 'Neden bu eğitimleri bize veriyorsunuz' diye sorunca bana hitaben, 'asıl amaç eğlence ancak bunun yanında kendi tarihinizi öğrenmenizi istiyoruz, bu nedenle size ideolojik olarak sohbetler de veriyoruz' dediler. Bunun yanında fotoğraflar ve videolar izlettiriliyordu. Bu videolar sayesinde bizim duygu ve düşüncelerimizi derinden etkilemeye çalışıyorlardı. Bu dersleri veren Şahin Cilo (Mustafa Abdi) idi. Bu şahıs Suriyelidir. İlk olarak Hollanda'da gördüm, kendisi şu an örgüt içerisinde Suriye yönetiminde faaliyet yürütmektedir."
  • Abdi'nin Avrupa'daki etkinliği bununla bitmedi. Yakalanmadan önce terörist Öcalan'ın İtalya'ya ilticası için yoğun çaba gösterdi ancak başaramadı. 2003 yılında Mahmur Kampı'na dönen Abdi, burada bir süre faaliyet gösterdi.

O bir kanun kaçağı

  • Fahrettin Altun
  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e (Mustafa Abdi) meşru bir politik figür gibi davranılmasından duyulan endişeyi dile getirdi. Altun, Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD'li bazı yetkililer ve politikacıların, 'Mazlum' olarak da bilinen Abdi'ye meşru bir siyasi figür olarak davranmalarından derin endişe duyduklarını kaydetti. Altun, "Ferhat Abdi Şahin, ABD ve diğerlerinin terör örgütü olarak gördüğü PKK'nın üst düzey lideri ve kanun kaçağı. Şahin, Interpol kırmızı bülteniyle aranıyor. Türk güvenlik güçlerini, bir NATO ordusunu ve sivilleri hedef alan birçok terör saldırısı nedeniyle aranıyor" ifadelerini kullandı.

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