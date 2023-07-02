Sapkınların hedefi Afrika

Kıtadaki çocukların bilinç altına girmeyi hedefleyen LGBT’liler, çocuklara LGBT temalı özel tişört ve bileklik dağıttı. Misyonerlik faaliyetinin de yürütüldüğü Afrika’da Müslüman bölge halkının ihtiyaçları istismar edilerek, İslam haricinde bir dinin seçilmesi halinde ailelere yardım vadediliyor. Bir Paket Mutluluk Derneği Başkanı Dora Kübra Yıldız, Kurban Bayramı için gittiği Tanzanya’da bunun en çarpıcı örnekleriyle karşılaştı. Darüsselam şehrinin Kondo köyünde LGBT tişörtü giydirilip LGBT bilekliği takılmış çocukları gören Yıldız, bu tişörtleri çıkartıp, çocuklara yanında getirdiği başka tişörtleri giydirdi. Sapkınların ve misyonerlerin Afrika’da şahit olduğu faaliyetlerini Yeni Şafak’a anlatan Yıldız şunları söyledi: “Bayramda kurbanlarımızı Tanzanya’da kesmek nasip oldu. Bir köyde 500 kişilik sofra kurduk. Bazı çocukların bileğinde LGBT bilekliği olduğunu gördük. Bazıları da LGBT tişörtü giyinmişti. Tişörtlerin kalitesi dikkatimi çekti. Özellikle getirilip giydirildiği çok belliydi. Hemen yanımızda getirdiğimiz tişörtlerle değiştirdik. Bu yöntemle kıtadaki çocukların bilinç altına girmeyi hedefliyorlar.”