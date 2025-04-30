Şima Açan Kanada'nın ilk Türk milletvekili oldu: Gazze'ye desteğiyle öne çıkıyor

Kanada'daki erken genel seçimler sonuçlandı. Kanada'nın resmi ve bağımsız seçim kurumu Elections Canada tarafından paylaşılan ve kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi iktidardaki Liberal Parti kazandı.

Öte yandan, Oakville West bölgesinde Liberal Partinin adayı olarak yarışan Şima Açan, Kanada Parlamentosu'na seçilen ilk Türk milletvekili olarak tarihe geçti.

Seçimi kazanmasının ardından "Turkish Voice of Canada (Kanada'nın Türkçe Sesi)" kanalına değerlendirmelerde bulunan Açan, Kanada Parlamentosu'nda Türkçe bilen ve Türklerin dertlerinin farkında olan bir kişi olarak yer alacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Açan, teknolojik ve ekonomik alanlarda gelişmeler için çalışmak istediğini kaydetti.

Açan, Gazze'ye desteğiyle öne çıkıyor

Gazze'ye verdiği destekle ön plana çıkan Açan, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusundaki açıklamalarıyla da dikkati çekiyor.

X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal edip Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasından derin endişe duyduğunu ifade eden Açan, seçimi kazandığı Oakville West bölgesinde İsrail'in saldırılarından etkilenen insanlarla bir araya geldiğini belirtti.

Açan, saldırılardan etkilenen insanların hikayelerinin "acı dolu" olduğunu vurgulayarak, ateşkesin yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

Kanada'daki seçimler

Elections Canada tarafından paylaşılan ve kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Liberal Parti, geçerli oyların yüzde 43,5'ini alarak seçimlerde çoğunluğu sağlamıştı.

Mevcut oy oranıyla Kanada Federal Parlamentosu'ndaki 343 sandalyeden 168'ini kazanan Başbakan Mark Carney'nin partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 172 milletvekilli sınırını aşamamıştı.

Oyların yüzde 41,4'ünü alan ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise parlamentodaki sandalyelerin 144'ünü hanesine yazdırmıştı.







