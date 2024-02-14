Siyonist Bakan Gazze'ye un sevkiyatını engellemeye devam edeceğini söyledi

İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, X sosyal medya hesabından İsrail’in insanlık felaketine yol açtığı Gazze’de un sevkiyatını durdurmasına ilişkin paylaşımda bulundu.





Gazze’ye ulaştırılacak un yardımının Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla dağıtılacağını kaydeden Smotrich, un sevkiyatını engelleme kararı aldığını belirtti.





Smotrich, İsrail’in saldırıları altındaki Filistinlilere yardım eden UNRWA’nın Hamas ile “işbirliği yaptığı” iddiasında bulunarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile koordineli bir şekilde “Hamas’ın eline geçmeyecek başka bir dağıtım mekanizmasını inceleyeceklerini” ifade etti.





ABD merkezli "Axios" haber sitesinde İsrailli ve ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, Smotrich’in, ABD tarafından finanse edilen un sevkiyatının Gazze’ye ulaştırılmasını haftalardır engellediği kaydedilmişti.





Bir yandan İsrail saldırıları, diğer yandan açlık





İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 Filistinli yaralandı.





Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.





BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.





BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.





Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.



