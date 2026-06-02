Soykırımcı bakanlar New York sokaklarında

Filistinlilere yönelik etnik temizlik ve Gazze'ye karşı nükleer silah kullanımı çağrısında bulunan İsrail’in aşırı sağcı soykırımcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki soykırım ve Orta Doğu'daki savaşları nedeniyle İsrail'in yurt dışında giderek artan bir şekilde tecritle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, pazar günü New York'taki yıllık İsrail Geçit Günü Töreni’ne katıldı. Manhattan 5. Cadde'de yapılan yürüyüşte Smotrich’in yanı sıra İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve İsrail meclisinden 13 üye hazır bulundu. Törene New York Demokrat Senatörü Chuck Schumer, New York Valisi Kathy Hochul, eski New York Belediye Başkanları Michael Bloomberg ve Eric Adams ile New York Polis Departmanı Komiseri Jessica Tisch’in ellerinde İsrail bayrakları ile katılması dikkat çekti. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise yürüyüşü boykot etti. ABD medyasında yer alan haberlerde, Mamdani'nin şimdiye kadar İsrail Günü Geçit Töreni’ne katılmayan tek belediye başkanı olduğu belirtildi.

Geçit töreni sırasında polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaldırım kenarında toplanan barış yanlısı bazı küçük gruplar ellerinde Gazze'de soykırıma karşı çıkan pankartlarla İsrailli yetkilileri protesto etti. İsrail Günü Geçit Töreni, 1964’ten bu yana değişik isimler altında her yıl gerçekleştiriliyor. Geçit Töreni genellikle seçilmiş yetkililerin İsrail'e siyasi bağlılığının bir testi olarak değerlendiriliyor. Smotrich, Gazze'nin Filistinlilerden boşaltılmasını ve kuşatma altındaki bölgenin yıkılmasını istemişti. Mayıs ayında ise Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı'nın, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Smotrich hakkında tutuklama emri başvurusunda bulunmuştu. Eliyahu da daha önce Gazze'deki Filistinlilere karşı nükleer silah kullanılmasını savunmuştu. Ayrıca kuşatma altındaki bölgedeki Filistinlilerin aç bırakılmasını savunarak "Yiyecek ve yakıt rezervlerini bombalamakta hiçbir sorun yok. Açlıktan ölmeliler" demişti.