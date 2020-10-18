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Dünya Sudanlı selzedeler için inşa edilen Türk köyündeki konutlar teslim edildi
AFRİKA

Sudanlı selzedeler için inşa edilen Türk köyündeki konutlar teslim edildi

Sudanlı selzedeler için inşa edilen Türk köyündeki konutlar teslim edildi

Türk Kızılay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının (STK) Sudan'da geçen yıl selde evlerini kaybedenlere yönelik inşa ettiği kalıcı konutlar teslim edildi. Tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan Sudan için İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) İnsani Yardım Platformu üyesi 20'den fazla STK 17 Eylül 2019'da "Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım" sloganıyla yardım kampanyası başlatmıştı. Kampanya ile Sudan’ın afetten en çok etkilenen bölgelerinde yerel mimariye uygun "Türk Köyleri" inşa edilmesi planlanmıştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sudan'da Başkent Hartum’un Ceyli bölgesinin Ebu Salah köyünde geçen yıl 24 Ekim’de temelleri atılan ve yerel mimariye uygun inşa edilen 100 konut, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Sudan Kızılayı Genel Sekreteri Afaf Ahmed Yahya'nın katıldığı törenle hak sahiplerine dağıtıldı.

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  • Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Büyükelçi Neziroğlu, geçen yıl Türk Kızılay Genel Müdürü Altan ile bölgeyi ziyaretlerinde durumun oldukça kötü olduğunu gördüklerini belirterek, "Hemen sonrasında Türk Kızılayı Genel Müdürümüz Türkiye’ye döndüğünde tüm Türkiye çapında Türk Kızılay önderliğinde bir yardım kampanyası başlatıldı. Allaha şükürler olsun verdiğimiz sözü yerine getirdik." dedi.

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Neziroğlu, şunları söyledi:

"Selin dışında Ramazan ve Kurban'da gerek buradaki gerekse Türkiye’den gelen STK’larımızla hep Sudanlı kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik, bundan sonra da gayret edeceğiz. Bu yardımlar devam edecek. Aramızda çok güçlü tarihi kültürel bağlar var. Bütün imkanlarımızla sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz inşallah."

"Türk Kızılay bizim için büyük bir partner"

  • Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, "Geçen sene 8 Eylül’de başımızda büyükelçimiz ile birlikte 8 büyük yardım kuruluşumuzla bu bölgeye yardım dağıtmaya geldik. Sudan büyükelçimizin de yönlendirmeleriyle Sudan Kızılayı ile koordinasyon içinde hem muhtaçlara insani yardım, hem de kalkınma ve mesleki eğitim çalışmaları gerçekleştireceğiz. TİKA’nın çok fazla insana eğitim verme kapasitesine sahip güzel bir merkezi var. Bu kapasiteyi de imkanlarımız çerçevesinde kullanacağız." diye konuştu.

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Sudan Kızılayı Genel Sekreteri Afaf Ahmed Yahya, "Türk Kızılay bizim için büyük bir partner. Kuran’ı Kerim’de 'Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılmayın' ayetinde olduğu gibi bu projeler hepimizi birleştiriyor. Türk Kızılay ile bu ortaklığımızı kutluyorum. İnşallah hepimize hayırlı olur, örnek bir ortaklık olur. Bu vesileyle insani ve diplomatik iş birliğini daha da geliştiririz. İnşallah daha büyük gelişmeler görürüz. Daha fazla iş birliği ve ortaklık çağrısı yapıyorum. Bölge halkına evleri hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Sözlerini tutular. Allah onlardan razı olsun"

  • Selzedelerden Rimaz Halil ibrahim, "2019’da sel felaketinde evlerimizin tamamı zarar gördü. Çok şükür can kaybımız olmadı. Türk STK’lar da selin ardından doğrudan yanımıza geldiler. Türkiye’nin Hartum Büyükelçi İrfan Neziroğlu ve beraberindeki Türk kardeşlerimizin tamamına hususi teşekkür ediyorum. Selin ardından köyümüzü ziyaret ederek sorunlarımızı yerinde incelediler. Hiçbir desteklerini esirgemediler. Sözlerini tutular. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Ahmed Tayyib Muhammed, "Allah, dost ülke Türkiye ve halkının bereketinizi arttırsın. Kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Çadırdan kurtarıp ev sahibi yaptı, hiçbir şeyi esirgemedi. Bu desteğinizi hiç unutmayacağız." diye konuştu.

Erdoğan'ın talimatıyla yardım kampanyası başlatılmıştı

  • Tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalan Sudan için İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) İnsani Yardım Platformu üyesi 20'den fazla STK 17 Eylül 2019'da "Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım" sloganıyla yardım kampanyası başlatmıştı. Kampanya ile Sudan’ın afetten en çok etkilenen bölgelerinde yerel mimariye uygun "Türk Köyleri" inşa edilmesi planlanmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla geçen yıl ekim ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla da Sudan'da meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle zarar gören afetzedeler için AFAD koordinasyonunda insani yardım kampanyası başlatılmıştı. Sudan Sağlık Bakanlığı, sel felaketinde 85 kişinin hayatını kaybettiğini, 133 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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