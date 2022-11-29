Suriye'de PKK/YPG ile devriyelerini azaltan ABD: Pençe-Kılıç Harekatı nedeniyle kaygılıyız

ABD'de bulunan dünyanın en büyük aktif volkanı patladı

ABD'nin Hawaii Eyaleti'nde bulunan ve dünyanın en büyük aktif volkanı olarak bilinen Mauna Loa patladı. Mauna Loa'nın en son 40 yıl önce patladığını ifade eden Amerikalı yetkililer, acil durum ilan etti. Volkanik patlamadan sonra etrafa çok büyük oranda lav yayıldığı ve volkanın eteklerine kadar indiği belirtildi. İnsanlara derhal evlerini terk etmeye hazır olmaları için acil durum talimatı verildi. Yetkililer, lavların şimdilik 'kontrollü yayıldığını' ancak insanları ve çevreyi tehdit etmesinin ihtimali bulunduğunu bildirdi. Patlamanın, volkanın en derininden gelmediğini ve bu sebeple çok büyük bir doğal afet yaşanmadığını ifade eden yetkililer, patlamanın sebebini araştırıyor.