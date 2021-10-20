Dünya Suudi Arabistan ve ABDnin İran mesaisi Ortak çabaları yoğunlaştırmayı görüştüler
ORTADOĞU AMERİKA

Suudi Arabistan ve ABD'nin İran mesaisi: Ortak çabaları yoğunlaştırmayı görüştüler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, İran'ın ihlallerine karşı koymak için ortak çabaları yoğunlaştırmayı ele aldı.

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Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan ve ABDnin İran mesaisi: Ortak çabaları yoğunlaştırmayı görüştüler
Robert Malley - Faysal bin Ferhan

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bakan bin Ferhan ve Özel Temsilci Malley, başkent Riyad'da bir araya geldi.

  • Görüşmede, Suudi Arabistan ve ABD arasında İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili ikili iş birliği ve bu kapsamda devam eden uluslararası müzakereler gözden geçirildi.

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İran'ın uluslararası sözleşme ve anlaşmaları ihlal etmesine karşı ortak çabaların yoğunlaştırılmasının da ele alındığı görüşmede, Orta Doğu ve dünyanın güvenlik ve istikrarını tehdit eden Husilere İran'ın sunduğu desteğin durdurulması için ortak çalışmaların güçlendirilmesinin önemine değinildi.

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