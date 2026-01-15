Tayland'da vinç kazası: 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı

Güvenliğin sağlanması için yol trafiğe kapatıldı.
Tayland'da inşaat vincinin yola devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Tayland basını, Samut Sakhon bölgesinde bir inşaat vincinin bazı parçalarının yola düştüğünü duyurdu. Düşen parçaların vincin altından geçen araçlara çarptığı ve kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, kazada yaralananların hastaneye kaldırıldığını ve güvenliğin sağlanması için bazı şeritlerin trafiğe kapatıldığını açıkladı.
