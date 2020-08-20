Trump: Suudi Arabistan da İsrail ile anlaşma yapabilir

ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'ın da İsrail'le anlaşma yapmasını bekleyip beklemediği soruldu.

Trump ise bu soruya "Bekliyorum" diye yanıt verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail geçen hafta ilişkilerini normalleştirme kararı almıştı. Anlaşma kapsamında İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya aldığı açıklanmıştı.

BAE, Mısır ve Ürdün'ün ardından İsrail'le tam diplomatik ilişki kuran üçüncü ülke olurken; Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Sudan ve Fas gibi ülkelerin de aynı yolu izleyebileceği öne sürülmüştü.

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İNANMAYACAĞINIZ ÜLKELER ANLAŞMA İSTİYOR

İsrail'de İngilizce yayımlanan Jerusalem Post gazetesine göre, Trump Beyaz Saray'daki toplantıdan önceki bir açıklamasında da İsrail'le BAE arasında varılan uzlaşmayı "İyi bir anlaşma" diye niteledi, "İnanamayacağınız ülkeler bile anlaşma yapmak istiyor" dedi. Trump, ülke adı ise vermedi.

BBC'nin haberine göre ABD Başkanı açıklamasında ayrıca BAE'nin F-35 savaş uçağı almak istediğini belirterek "Paraları var ve çok sayıda F-35 siparişi vermek istiyorlar" dedi.

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İRAN DA GELECEK!

Donald Trump ise Beyaz Saray'daki basın toplantısında "Birçok ülkenin oldukça hızlı bir şekilde geldiğini görüyorum. Hepsi gelince İran da gelecek. Orta Doğu'da barış olacak. Harika olacak. Obama'nın İran'la yaptığı aptalca anlaşma olmasaydı, bunlar asla olmazdı" dedi.

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