Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Trump Suudi Arabistan da İsrail ile anlaşma yapabilir
ORTADOĞU AMERİKA

Trump: Suudi Arabistan da İsrail ile anlaşma yapabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Suudi Arabistan'ın da İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararı almasını beklediğini söyledi. Trump, Beyaz Saray'daki toplantıdan önceki bir açıklamasında da İsrail'le BAE arasında varılan uzlaşmayı "İyi bir anlaşma" diye niteleyerek "İnanamayacağınız ülkeler bile anlaşma yapmak istiyor" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'ın da İsrail'le anlaşma yapmasını bekleyip beklemediği soruldu.

Trump ise bu soruya "Bekliyorum" diye yanıt verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail geçen hafta ilişkilerini normalleştirme kararı almıştı. Anlaşma kapsamında İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya aldığı açıklanmıştı.

BAE, Mısır ve Ürdün'ün ardından İsrail'le tam diplomatik ilişki kuran üçüncü ülke olurken; Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Sudan ve Fas gibi ülkelerin de aynı yolu izleyebileceği öne sürülmüştü.

BAE F-35 satın almak istiyor: Trump "uçakların parasını ödeyecek paraları var" dedi
DÜNYA
BAE F-35 satın almak istiyor: Trump "uçakların parasını ödeyecek paraları var" dedi

İNANMAYACAĞINIZ ÜLKELER ANLAŞMA İSTİYOR

İsrail'de İngilizce yayımlanan Jerusalem Post gazetesine göre, Trump Beyaz Saray'daki toplantıdan önceki bir açıklamasında da İsrail'le BAE arasında varılan uzlaşmayı "İyi bir anlaşma" diye niteledi, "İnanamayacağınız ülkeler bile anlaşma yapmak istiyor" dedi. Trump, ülke adı ise vermedi.

BBC'nin haberine göre ABD Başkanı açıklamasında ayrıca BAE'nin F-35 savaş uçağı almak istediğini belirterek "Paraları var ve çok sayıda F-35 siparişi vermek istiyorlar" dedi.

İsrail kolları sıvadı: BAE ile normalleşme sonrası Kızıldeniz'de askeri iş birliği artacak
DÜNYA
İsrail kolları sıvadı: BAE ile normalleşme sonrası Kızıldeniz'de askeri iş birliği artacak

İsrail BAE'ye silah yığacak: İsrail 23 milyar dolarlık savunma bütçesine göz dikti
DÜNYA
İsrail BAE'ye silah yığacak: İsrail 23 milyar dolarlık savunma bütçesine göz dikti

İRAN DA GELECEK!

Donald Trump ise Beyaz Saray'daki basın toplantısında "Birçok ülkenin oldukça hızlı bir şekilde geldiğini görüyorum. Hepsi gelince İran da gelecek. Orta Doğu'da barış olacak. Harika olacak. Obama'nın İran'la yaptığı aptalca anlaşma olmasaydı, bunlar asla olmazdı" dedi.

Filistin’e tuzak kuran beşli: BAE ve İsrail'in ihanet anlaşmasına öncülük ediyorlar
DÜNYA
Filistin’e tuzak kuran beşli: BAE ve İsrail'in ihanet anlaşmasına öncülük ediyorlar

O casusları Dahlan gönderdi: BAE'nin casuslarına yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı
DÜNYA
O casusları Dahlan gönderdi: BAE'nin casuslarına yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı
Abone Ol Google News
Dünyanın en büyüğü olacak

Dünyanın en büyüğü olacak

​1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı hız kesmiyor.
Yüzde 5iTürkiyeye 70 yıl yeter

Yüzde 5'i
Türkiye'ye 70 yıl yeter

​Erdoğan'ın müjdesine dair detaylar milyonları heyecanlandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çöp dağlarıyla İstanbulu teslim aldık evet şimdi tekrar İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik

​Partisinin belediye başkanlarına hitap ediyor.

Kulak asmayın

Kulak asmayın

Fahrettin Altun'dan 'müjde' spekülasyonu uyarısı.

​Bilgiler mahkeme ve Interpol ile de paylaşıldı.

TOKİ'den<br> ucuza konut

TOKİ'den
ucuza konut

9 ilde 120 bin TL'den 400 adet satılacak!

Onyekuru hamlesi

Onyekuru hamlesi

​​Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş da teklif yaptı.
Evlat katili mi <br>yoksa hayırsever mi?

Evlat katili mi
yoksa hayırsever mi?

​Osmanlı tarihinde katledilen tek Valide Sultan.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.