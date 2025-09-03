Yeni Şafak
Trump yönetiminden İran'a yönelik yeni yaptırım kararı

00:423/09/2025, Çarşamba
ABD Hazine Bakanlığı, Tahran'ın ABD yaptırımlarından kaçma girişimlerini engellemek için çabalarımızı sürdüreceklerini söyledi.
ABD'de Donald Trump yönetimi, bir nakliye ve gemi ağına İran petrolü kaçakçılığı dolayısıyla yaptırım uygulandığı belirtildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada söz konusu ağın İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırarak faaliyet gösterdiği vurgulanarak bunun yaptırımlardan kaçınmak için kasıtlı olarak yalnızca Irak menşeli olarak pazarlandığı ileri sürüldü.

ABD yönetimi, İran petrolünü Irak menşeli olarak pazarladığı gerekçesiyle bir nakliye ve gemi ağını yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), bir nakliye ve gemi ağına İran petrolü kaçakçılığı dolayısıyla yaptırım uygulandığı belirtildi. Söz konusu ağın İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırarak faaliyet gösterdiği vurgulanan açıklamada, bunun yaptırımlardan kaçınmak için kasıtlı olarak yalnızca Irak menşeli olarak pazarlandığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Irak'ın teröristler için ‘güvenli bir sığınak’ haline gelmemesi gerektiğini söyleyerek, bu nedenle ABD'nin İran'ın ülkedeki etkisini engellemek için çalıştığını aktardı. Bessent, petrol gelirlerini hedef alarak, İran'ın ABD ve müttefiklerine karşı saldırı düzenleme kabiliyetini daha da zayıflatacaklarına dile getirerek, "İran'dan bağımsız petrol tedarikine bağlılığımıza devam ediyoruz ve Tahran'ın ABD yaptırımlarından kaçma girişimlerini engellemek için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



