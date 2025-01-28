Trump'tan DeepSeek yorumu: Amerikan şirketleri için bir 'uyandırma çağrısı'

Son birkaç gündür Çinli şirketin daha hızlı ve çok daha uygun maliyetli bir yapay zeka modeli geliştirdiğini okuduğunu belirten Trump, "Bu iyi bir şey, çünkü o kadar fazla para harcamanıza gerek kalmıyor" dedi.

Trump, bunu olumlu ve değerli bir şey olarak gördüğünü vurgulayarak, "Eğer bu doğruysa ki kimse doğru olup olmadığını bilmiyor, bunu olumlu bir şey olarak görüyorum çünkü siz de bunu yapacaksınız. Böylece çok fazla harcama yapmayacaksınız ve umarım aynı sonucu alacaksınız. Çinli bir şirketinin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı" diye konuştu.