Trump’tan İsrail’e ateşkes baskısı: İkinci aşamaya yılbaşından önce geçilecek

Axios’un ABD’li üst düzey yetkililere dayanarak verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının yılbaşından önce başlaması için İsrail’e baskı yapıyor. Ateşkesin başlangıcından Hamas, bütün canlı İsrailli rehinelerin yanı sıra 28 ölü rehinenin 27’sini teslim etti. Gazze’nin yönetimini “Filistinli teknokrat bir yönetime devretmeye hazır olduğunu” ilan eden Hamas, bu süreçte ciddi bir ihlale karışmadı. Buna karşılık işgalci İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik hava ve kara saldırılarıyla 400’den fazla Filistinliyi öldürürken, ateşkesin ilk aşamasının ön görmesine rağmen sınır kapılarını insani yardımlara açmadı. İsrail, ikinci aşamaya geçiş için Hamas’ın silahlarını teslim etme sürecinin tamamlanmasını dayatıyor ancak anlaşma Hamas’ın silahlarını teslim etmesini değil bırakmasını ön görürken bunun için herhangi bir takvim belirlemedi.

TRUMP NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

ABD’li üst düzey yetkililerin Axios’a verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump, yılbaşından önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek ateşkesin ikinci aşamasında yapılacak icraatları ele alacak. Yetkililer, ikinci aşamaya geçiş için anlaşmada belirlenen Trump başkanlığındaki Uluslararası Barış Konseyi’nin bu ay içinde oluşturulacağını ve ikinci aşamayı bu konseyin yöneteceğini aktardı.

GAZZE YÖNETİMİNDE SON RÖTUŞLAR

Axios’a konuşan ABD’li üst düzey yetkililer, ABD ve diğer arabulucu ülkelerin Hamas’ın yönetimden çekilmesinin ardından Gazze’yi yönetecek Teknokrat Komite üzerindeki son rötuşları yaptığını söyledi. Yetkililer, ikinci aşamada İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin Gazze’nin tamamını boşaltacağını belirtirken Hamas’ın da önce ağır silahlardan başlamak üzere silahlarını teslim etmeye başlayacağını aktardı. Ancak yetkililer, Hamas’ın silahlarını kime teslim edeceğine dair açık bir işarette bulunmadı. Buna karşılık yetkililer, arabulucu ülkelerden Mısır ve Katar’ın sürecin başarısı konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

“SAVAŞI KAZANDIK AMA BİTMEDİ”

Öte yandan, İsrail tarafının Trump’ın ikinci aşamaya geçiş baskılarına nasıl karşılık vereceği henüz belirsiz. Axios’a konuşan ABD’li yetkililere göre Netanyahu, Hamas’ın silah bırakması hususunda bazı şüpheleri öne sürse de genel olarak ikinci aşamadaki planlamaya uyacağını bildirdi. Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam ettirdiği soykırım harekatına ilişkin dün bir açıklama yapan Netanyahu ise İsrail’in “Savaşı kazandığını” ancak Filistinli direniş gruplarına karşı savaşın tamamen bitmediğini söyledi. Açıklamasında, direniş gruplarını “Kanser hücresine” benzeten Netanyahu, “Kanser hücreleri bir süre bittikten sonra yeniden başlayabilir” ifadelerini kullandı.

Tom Barrack’tan Türkiye sözleri

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze-Lübnan-Suriye üçgeninde diplomatik çabalarını sürdürüyor. Barrack, Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına geçişe ilişkin dün yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Gazze’ye konuşlanacak istikrar gücünde yer almasının yaratıcı bir fikir olduğunu düşünüyorum” dedi. Lübnan hükümeti ile İsrail arasında, önceki gün Lübnan’ın güneyindeki Nakura beldesinde yapılan doğrudan müzakerelere de değinen Barrack, ABD yönetiminin bu müzakereleri desteklediğini sözlerine ekledi. Diğer yandan Barrack, Türkiye'deki S-400'lerin aktif kullanılmaması nedeniyle endişelerin bir kısmının ortadan kalktığını belirterek F-35 krizinin 4–6 ay içinde çözülebileceğini söyledi.











