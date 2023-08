Türkiye ve Pakistan küresel ortak misyon üstlenmeli

Bunu biraz daha açmak gerekirse, Türkiye-Pakistan ilişkilerini tarif edebilecek bir tanım varsa, o da genetik bir ilişki tanımıdır diyorum, nasıl diye sorarsanız, Türkiye’de dünya her gelen çocuk Pakistan sevgisi ile doğar. Pakistan’da doğan her bir çocuk da yine Türkiye sevgisi ile dünyaya gelir. Bu da her iki ülke ilişkisinin genetik kodları Allah tarafından yazılmış çok özel ve müstesna bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor.