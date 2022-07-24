Dünya Ukraynada üç limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandı
AVRUPA

Ukrayna'da üç limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandı

Türkiye’nin arabuluculuk çalışmasının başarıyla sonuç vermesiyle, Ukrayna savaşı nedeniyle büyük bir gıda krizinin eşiğine gelen dünya rahat bir nefes aldı. Ukrayna Limanları İdaresi, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Ukraynada üç limanda tahıl kervanları oluşturulmaya başlandı
Odessa Limanı.

Limanlar İdaresinden yapılan açıklamada, deniz yoluyla tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına yönelik girişimin 22 Temmuz 2022'de imzalanmasıyla bağlantılı olarak, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların yapıldığı belirtildi.

Gemilerin kervana dahil edilmesi için başvuru yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, bu gemilerin belirtilen limanlara giriş ve çıkışlarının, bir geminin öncülüğünde gerçekleştirileceği ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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