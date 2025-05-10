Yardım adı altında Gazze'yi işgal planı

Ortadoğu ülkelerine ziyaretler gerçekleştirmeye hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, ziyaret öncesi iki aydır İsrail’in tam kuşatma uyguladığı Gazze’ye insani yardımların ulaştırılacağını bildirdi. ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için bir insani yardım kuruluşunun yardımları organize edeceğini güvenliğin ise ABD tarafından sağlanacağını bildirdi. İsrail’de yayın yapan Times Of İsrael gazetesi ise yardımların Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) adlı bir kuruluş tarafından yapılacağını ancak başlangıçta yalnızca 1,2 milyon Filistinliye yardım gideceğini aktardı. İsrail ve ABD’nin bu yolla Gazze’deki nüfusun yarısına göç etmeye mecbur bırakmayı hedeflediği değerlendiriliyor.





YARDIM NOKTALARI GÜNEYDE

Huckabee, konuya dair dün yaptığı açıklamada, tarafların Gazze’ye insani yardım mekanizması üzerinde uzlaştığını dile getirdi. Gazze’nin güneyinde 400 kadar insani yardım noktası ulaştırılacağını belirten Huckabee, bu noktaların tamamının Gazze’nin güneyinde yer alacağını ve bunun da kuzeyde yaşayan nüfusu güneye göçe zorlayacağını dile getirdi. Times Of İsrael’e bilgi veren İsrailli üst düzey güvenlik kaynakları da GHF’nin yardımı organize etmek için Gazze’nin güneyinde “Güvenli toplanma alanı” olarak tanımladığı toplama kampları kuracağını ve yardımları toplama kamplarında yaşayan dağıtacağını bildirdi.





KALAN YARI NÜFUS İÇİN GÖÇ BASKISI

Times Of İsrael’e konuşan kaynaklar, yardımları organize edecek olan GHF yetkililerinin Gazze’de her biri 300 bin nüfuslu dört güvenli toplanma alanı oluşturulacağını ancak ilk aşamada bu nüfusa bile yardım dağıtılmasının zaman alacağını aktardı. Bununla birlikte söz konusu toplama kamplarında yaşayan Filistinlilere, haftada bir ya da iki kez gıda yardımı almak üzere Gazze’nin güneyinde bulunan yardım noktalarından 18 kilogramlık yardım kolileri almasına izin verileceğini kaydetti. Kaynaklar, GHF’nin bu sebeple kalan yaklaşık 1 milyonluk nüfusun civar ülkeler tarafından kabul edilmesi gerektiğini ve bu kişilerin Gazze’den çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.





GIDA KAYNAKLARINI IMHA ETTILER

İşgalci İsrail ordusunun 2 Mart’tan beri sürdürdüğü kuşatma nedeniyle Gazze’deki tüm gıda stokları bitmek üzere. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırılarını başlatmasından beri 29 aşevi ile 37 yardım dağıtım merkezini bombaladığını bildirdi. Ofis açıklamasında, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutarak 37 bin 400 yardım ve yakıt tırının Gazze'ye girişini engellediği belirtilirken 65 binden fazla çocuğun açlıktan ölmekle karşı karşıya kaldığı bilgisi verildi. İsrail saldırıları yüzünden Gazze'nin yüzde 88'inin yıkıldığına işaret edildi.



