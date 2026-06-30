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Yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi

Yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi

16:5130/06/2026, Salı
AA
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Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi.
Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi.

Nepal'de kuş gribi vakalarının artması üzerine yaklaşık 570 bin kümes hayvanı itlaf edildi ve ülkedeki tek hayvanat bahçesi ziyaretçilere kapatıldı.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nepalli yetkililer, bu yılın ilk "H5N1" türü kuş gribi virüsü vakasının 18 Mart'ta görülmesinin ardından salgının ülke genelinde 11 bölgeye ve 100'den fazla çiftliğe yayıldığını belirtti.

Kuş gribine karşı alınan önlemler kapsamında 569 bin 858 kümes hayvanı ile 989 bin yumurtanın imha edildiği bilgisini paylaşan yetkililer, başkent Katmandu'da bulunan ülkenin tek hayvanat bahçesinin ise ölü bir kargada virüsün tespit edilmesinin ardından ziyaretçilere kapatıldığını kaydetti.

Yetkililer, kümes hayvancılığı yapan çiftliklerin kapanması ve hayvanların itlaf edilmesiyle tavuk eti ile yumurta arzında sıkıntı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

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