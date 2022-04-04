Zelenskiy'den Merkel ve Sarkozi'ye davet: İşkence gören Ukraynalıları kendi gözlerinizle görün

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, "Bugün Bükreş'teki NATO zirvesinin on dördüncü yıl dönümü. O zaman Ukrayna'yı Doğu Avrupa'daki gri bölgeden, NATO ile Rusya arasındaki gri bölgeden çıkarma şansı vardı. Moskova'dakilerin burada her şeye izin verildiğini düşündükleri gri bölgeden." dedi.

"Ukrayna'nın NATO üyesi olabileceği iddia edilen iyimser diplomatik formülasyonlar altında, 2008'de Ukrayna'yı Kuzey Atlantik İttifakı'na kabul etmeyi reddetmesi gizlendi." diyen Zelenskiy, "Bazı politikacıların Rusya'ya yönelik anlamsız korkuları gizlendi. Ukrayna'yı reddederek Rusya'yı sakinleştirebileceklerini düşündüler. Onu (Rusya'yı) Ukrayna'ya saygı duymaya ve normal bir şekilde yanımızda yaşamaya ikna edebileceklerini düşündüler." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

FOTOĞRAF 29 Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, geçtiğimiz günlerde başkent Kiev bölgesinde bulunan Bucha, Irpin ve Gostomel’den Rus ordusu geri çekilmişti. Söz konusu şehirlerde yapılan arama ve temizlik çalışmalarında, 410 sivil vatandaşın cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Yetkililer, sivillerin bazılarının elleri bağlı bir şekilde infaz edildiğini, kanalizasyon kuyusuna atıldığını ve toplu mezarlara gömüldüğü bildirildi. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamasında, \"Kiev bölgesi bir turizm durağı değil suç mahalli haline gelmiş. Saldırıların ilk gününden bu yana Ukrayna halkına karşı yapılan soykırım için savcılık ve istihbarat makamları beraber çalışıyor. Kiev bölgesinden 410 sivil vatandaşın cesedi çıkarıldı. Aralarından 140 tanesi ben ve diğer uzamanlar tarafından incelendi. Kolluk kuvvetleri çalışıyor ve Rusya’nın savaş suçlarını belgeliyor. Adliyenin tıp bürosuna sürekli savcılar, uzmanlar, görgü tanıkları geliyor ve DNA örnekleri alınıyor. Bu cehennemi oluşturanları cezalandırmak için olanları belgelemek gerekiyor. Uluslararası mahkemelerde adalet önüne çıkacaklar\" ifadelerini kullandı. Rus ordusunun, Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan sivil can kayıpları tartışmalara yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Buça şehrinde öldürülen sivillerin cesetlerinin kendisini şok ettiğini söyledi. Sivil ölümlerine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Guterres, \"Bağımsız bir soruşturma, etkili bir hesap verebilirlik için gerekli.\" ifadesini kullandı. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br>Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.<br><br>Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.<br><br> Rus ordusunun geri çekildiği bölgelerde korkunç görüntüler: 410 sivilin cesedinin bulundu Rus ordusunun, Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan sivil can kayıpları tartışmalara yol açtı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres 410 sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması yönünde çağrıda bulundu. BiP'te paylaş

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GELİN KENDİ GÖZLERİNİZLE GÖRÜN

Zelenskiy, "Bayan Merkel ve Bay Sarkozi'yi Buça'yı ziyaret etmeye ve Rusya'ya taviz verme politikasının neye yol açtığını görmeye davet ediyorum. İşkence gören Ukraynalı erkek ve kadınları kendi gözleriyle görmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun geri çekildiği Buça kentinde çok sayıda sivilin cesedine ulaşıldı.

"BU SAVAŞI BİZ KAZANACAĞIZ"

"Halkımıza karşı bunu yapan belirli Rus ordusu dışında kimseyi suçlamıyoruz. Onlara emir verenler hariç. Ama kararsızlık hakkında konuşma hakkımız var." ifadesini kullanan Zelenskiy, "Bu savaşı biz kazanacağız. Bazı politikacılar, pozisyonlarıyla birlikte haleflerine aktardıkları kararsızlığı hiçbir zaman aşamasalar da." dedi.

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Zelenskiy, Ukraynalıların bu savaşta neyin tehlikede olduğunu ve neyi savunduklarını gördüklerini vurgulayarak "Bu dünyanın güçlülerinin arkasına saklanmayacağız. Kimseyi ikna etmeyeceğiz. İyi bir şekilde, topraklarımıza gelen bu kötülükten kendimizi korumak için silah yardımı istememeliydik. Zaten gerekli tüm silahları talep edilmeden bize vermiş olmalıydı. Çünkü onlar kötülüğün ne olduğunu ve beraberinde tam olarak ne getirdiğini çok iyi biliyorlardı." diye konuştu.

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Zelenskiy, ayrıca Rus ordusundan kurtarılan Buça'da yüzlerce ölen ve işkence görenlerle yağmalamaların olduğunu, arazilere mayın döşendiğini, sokaklarda cesetlerin bulunduğunu söyleyerek "Katiller. Cellatlar. Tecavüzcüler. Kendilerine ordu diyen yağmacılar ve yaptıklarından sonra ancak ölümü hak edenler." ifadesini kullandı.

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