Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 8 ilçeye sahip Edirne'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Edirne'nin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Edirne ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Edirne'nin posta kodu kaç?

Edirne'nin posta kodu 22000'dir.

Edirne İlçe Posta Kodları

Posta kodlarında il kodundan sonra ilçe kodu olarak bilinen 3 haneli bir kod kullanılır. Bu kod her ilçeye göre değişir. Bu sayede her türlü adres ile ilgili işlemler ve hizmetler herhangi bir karışıklık meydana gelmeden gerçekleştirilir. Edirne ilinde 9 tane ilçe yer alır ve bu ilçelerden her biri özel bir posta koduna sahiptir. Edirne'de bulunan 9 ilçenin posta kodu aşağıda sıralanmış haldedir:

Edirne Merkez İlçesi - 22100

Enez İlçesi - 22700

Havsa İlçesi - 22500

İpsala İlçesi - 22490

Keşan İlçesi - 22880

Lalapaşa İlçesi - 22950

Meriç İlçesi - 22610

Süloğlu (Süleoğlu) İlçesi - 22580

Uzunköprü İlçesi - 22300

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.







