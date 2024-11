Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 8 ilçeye sahip Edirne'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Edirne'nin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Edirne ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Posta kodlarında il kodundan sonra ilçe kodu olarak bilinen 3 haneli bir kod kullanılır. Bu kod her ilçeye göre değişir. Bu sayede her türlü adres ile ilgili işlemler ve hizmetler herhangi bir karışıklık meydana gelmeden gerçekleştirilir. Edirne ilinde 9 tane ilçe yer alır ve bu ilçelerden her biri özel bir posta koduna sahiptir. Edirne'de bulunan 9 ilçenin posta kodu aşağıda sıralanmış haldedir: