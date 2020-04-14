Ekonomi 1 milyon TL ve üzeri para transferleri bir gün önceden bildirilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

1 milyon TL ve üzeri para transferleri bir gün önceden bildirilecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 1 milyon lira ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimlerinin "bir gün öncesine" çekildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TBB'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Kovid-19 salgınıyla birlikte dijital ortamda artan finansal işlemler sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık,kara para aklama, terörün finansmanı gibi risklere karşı gerekli adımların atılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.

Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemlerin normal akış süreci içerisinde devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir. FATF'nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekilmiştir." ifadelerine yer verildi.

TİM'in taleplerine devletten hızlı çözüm
EKONOMİ
TİM'in taleplerine devletten hızlı çözüm
Abone Ol Google News
Dördüncü haftada düşüşe geçti

Dördüncü haftada düşüşe geçti

Bakan Koca, son verileri açıklıyor.
21 bini aştı

21 bini aştı

​İtalya'da ölü sayısı kritik seviyelerde.
Sıfır noktasında bulundu

Sıfır noktasında bulundu

Yüzlerce metre uzunluğunda.
Akıncı yine şaşırtmadı

Akıncı yine şaşırtmadı

Rum kesimine el açtı: 35 bin liralık ilaç gönderecekler!
Bakan Akar'dan korona talimatı

Bakan Akar'dan korona talimatı

Nisan celpleri bir ay ertelendi, terhis olacaklar bir ay bekleyecek.
İstanbul Valiliği çalışıyor

İstanbul Valiliği çalışıyor

Salgında kullanılacak hizmet araçlarına 250 adet daha eklendi.

Bütün gözler burada

Bütün gözler burada

​Türk bilim insanları ilk aşamayı tamamladı.

Sonunda<br>iş yerini yaktı

Sonunda
iş yerini yaktı

​'Mafya geldi çöktü, İmamoğlu da buna müsaade etti!'.
Milletimizin vicdanına göre hazırlandı

Milletimizin vicdanına göre hazırlandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesi açıklaması.
CHP direniyor

CHP direniyor

​İnfaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürecekler.
Bu manzaraya bakanlık 'dur' dedi

Bu manzaraya bakanlık 'dur' dedi

​Yasak olmasına rağmen Salda'ya iş makineleriyle girip...
Kuyruk bir<br>kilometreyi aştı

Kuyruk bir
kilometreyi aştı

​Pazara girişte uygulanan tedbirler takdir topladı.
36 milyon<br>bu özrü izledi

36 milyon
bu özrü izledi

Televizyon tarihine geçti.
Hem Antalya'da<br>hem baharın ortasında

Hem Antalya'da
hem baharın ortasında

​Kara saplanan 4 macera meraklısını ekipler kurtardı.
Puana göre tedavi

Puana göre tedavi

Yaşama şansı az olan hasta ölüm terk edilecek, şansı olan...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.