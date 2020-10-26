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12 firmanın abonelik fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı

Abonelik fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı

Artık vatandaşlar bayiye gitmeden sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneliklerinin fesih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Fesih başvurularında 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda hayatı kolaylaştıracak bir hizmetin daha vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirterek, "Vatandaşlar artık sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneliklerinin fesih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek." ifadesini kullandı.

Koç, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde olabildiğince evde kalmanın önemine işaret ederek, bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak pek çok hizmeti e-Devlet Kapısı'na taşımaya çalıştıklarını bildirdi.

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yoğun çalışmaları neticesinde güzel bir hizmeti daha vatandaşların hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarına dikkati çeken Koç, "Artık vatandaşlarımız bayiye gitmeden sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneliklerinin fesih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait varsa son 6 aya ait aboneliklerin fesih işlemlerinin artık e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleşebileceğine ifade ederek, "Vatandaşlar abonelik fesih işlemlerini çevrim içi olarak 'turkiye.gov.tr' adresi üzerinden bayilere gitmeden yapabilecek. E-Devlet Kapısı üzerinden yapılan fesih başvurularında 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak." bilgisini paylaştı.

12 operatörün fesih işlemi gerçekleştirilebilecek

Vatandaşlar "mobil imza", "e-İmza", "TC kimlik kartı" ya da "internet bankacılığı" giriş yollarından biri ile e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "https://www.turkiye.gov.tr/btk-abonelik-fesih-basvurusu" bağlantısı üzerinden söz konusu hizmete erişim sağlayabilecek.

E-Devlet Kapısı üzerinden fesih işlemlerinin yapılabildiği kurumlar şöyle:

"Turksat, TT Mobil, Türk Telekom, Turkcell, Superonline, Digiturk, TTNet, Turknet, Millenicom, D-Smart, Vodafone ve Vodafone Net."

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