2,5 milyon aboneyi ilgilendiriyor: Elektrikte tarife limiti düşecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun meskenlerde tüketim sınırını 4 bin bin kilovatsaate düşürmesiyle, yaklaşık 2,5 milyon abonenin daha avantajlı tarifeler için alternatif tedarikçilere geçiş yapması bekleniyor. Minas Enerji ve Teknoloji Çözümleri AŞ Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Ümit Kılıç, tedarikçi seçiminin işletmelere maliyet ve risk yönetiminde önemli avantaj sağladığını vurguladı.
Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) kapsamında yer alan yüksek tüketimli abonelerin, piyasadaki alternatif tedarikçilerle ikili sözleşme yaparak maliyet avantajı elde edebileceği değerlendiriliyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 31 Ekim'de aldığı kararla meskenlerde yıllık elektrik tüketim limitinin 2026 itibarıyla 4 bin kilovatsaat olarak belirlenmesinin ardından, gelecek yıl yaklaşık 2,5 milyon abonenin SKTT kapsamına girmesi bekleniyor. Bu rakam, Türkiye'deki 43 milyon mesken abonesinin yaklaşık yüzde 6'sına karşılık geliyor.
SKTT, tüketim düzeyine göre iki farklı yapıda uygulanıyor. Yıllık tüketimi son kaynak limitinin altında kalan aboneler ulusal tarifeden yararlanmaya devam ederken, limit üzerindeki abonelere maliyetleri yansıtan dinamik bir tarife modeli uygulanıyor.
Serbest tüketici mekanizması güçleniyor
Elektrik tedarik şirketleri, ikili anlaşma yaptıkları serbest tüketicilere farklı fiyat koşulları sunabiliyor.
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında hazırlanan fiyat karşılaştırma tabloları, abonelerin SKTT birim bedelleri ve perakende tarifeleri ile tedarikçilerin tekliflerini karşılaştırarak indirim oranlarını şeffaf biçimde görmesini sağlıyor.
Öte yandan Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) devreye aldığı dijital teklif-anlaşma platformunun ise piyasada şeffaflığı, rekabeti ve karşılaştırılabilirliği artırarak serbest tüketici mekanizmasını güçlendirmesi hedefleniyor.
Bu çerçevede, yüksek tüketimli ve SKTT'ye tabi abonelerin, EPDK'nin yayımladığı tedarikçi listesinde yer alan şirketlerle yeni sözleşmeler yaparak potansiyel indirimlerden faydalanabileceği değerlendiriliyor.
"Tedarikçi seçme imkanı maliyet ve risk yönetiminde net avantaj"
Kılıç, yıllık tüketimi düşük işletmelerde ise SKTT ile ikili anlaşmalar arasındaki farkın sınırlı kaldığını ancak yüksek tüketimli sanayi ve ticarethanelerde doğru tasarlanmış bir sözleşmeyle SKTT'ye kıyasla çok daha anlamlı tasarruf elde edilebildiğini vurgulayarak, "Buradaki asıl sorun bu avantajdan yararlanabilecek birçok işletmenin farkında olmadan imzaladığı sözleşmelerle bağlı kalması veya 'dağıtım size bakmaz' söylemiyle serbest seçim yapmaktan çekinmesi." değerlendirmesinde bulundu.
Tedarikçi değiştirme eğilimi hızlanıyor
Kılıç, şirket olarak kendi portföylerinde de özellikle organize sanayi bölgeleri, yüksek tüketimli ticarethaneler ve zincir mağazalarda SKTT bilgilendirmeleri sonrası teklif taleplerinde belirgin artış yaşandığını vurgulayarak, "İstatistikler ve sahadaki talep tedarikçi değiştirme eğiliminin arttığını açıkça gösteriyor." ifadesini kullandı.
Serbest tüketici hakkını kullananların artmasının rekabeti güçlendirdiğini anlatan Kılıç, "Serbest tüketici mekanizması yavaş yavaş uyanıyor. Bu eğilim sürerse marjlar aşağı yönlü baskılanacak. Tedarikçiler sadece fiyatla değil, şeffaf sözleşme ve hizmet kalitesiyle de rekabet etmek zorunda kalacak. Bilinçli müşteri arttıkça 'gizli sözleşme' ve 'dağıtım tehdidi' gibi uygulamalara alan kalmayacak."
Tedarikçi tercihinde sözleşme detayları en az fiyat kadar kritik
Kılıç, elektrik tedarikçisi tercihinde fiyat kadar sözleşme maddelerinin de belirleyici olduğunu belirterek, işletmelerin özellikle tüketim taahhüdü ve tolerans bandı, erken fesih hükümleri, otomatik uzama maddeleri, fiyat uyarlama formülleri, teminat şartları ve ödeme vadeleri üzerinde durması gerektiğini söyledi.
Kılıç, erken fesih şartlarının da risk oluşturduğuna dikkati çekerek, gizli veya aşırı ağır cezaların serbest tüketici mekanizmasını fiilen kilitleyebildiğini ifade etti.
Bunun yanı sıra, sözleşme bitiminde otomatik uzama olup olmadığı ve uzama öncesinde yazılı bildirim zorunluluğunun tanımlanmasının kritik olduğuna işaret eden Kılıç, bunun piyasada suiistimale en açık başlıklardan biri olduğunu söyledi.
Kılıç, fiyat uyarlama mekanizmasına ilişkin de uyarıda bulunarak, Piyasa Takas Fiyatı (PTF), Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) veya döviz kuru gibi endekslerin sözleşmede açıkça belirtilmesi gerektiğini anlattı.
Kılıç, sadece "PTF'ye endeksli" yazıp detay vermeyen sözleşmelerin ciddi yorum farklarına yol açtığını da belirtti.
Öte yandan, teminat yapısının işletmelerin nakit akışı üzerinde doğrudan etkili olduğunu aktaran Kılıç, teminat türü ve artırma–azaltma koşullarının şeffaf tanımlanmaması halinde işletmelerin gereksiz finansal yük altında kalabildiğini kaydetti.
Fiyat değişiklikleri ve mevzuat güncellemeleri konusunda müşteriyi önceden uyaran, tüketim ve maliyetleri düzenli olarak raporlayan dijital sistemlerin işletmeler için standart beklenti haline geldiğini belirten Kılıç, tedarikçilerin yalnızca fatura kesen bir yapıdan çıkıp karar alma süreçlerini kolaylaştıran veri sağlayıcısına dönüşmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Yeni model 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giriyor
Son kaynak limitleri 2018'den bu yana her yıl abone grupları bazında ayrı ayrı belirleniyor.
Mesken abone grubu, 2018-2024 yıllarını içeren dönemde belirlenen yüksek limitler sonucunda düşük tüketimli son kaynak tüketicileri sayılmış ve ulusal tarifeden yararlanmaya devam etmişti.
Bu yıl, meskenlerde yıllık 5 bin kilovatsaat limit uygulanırken, bu sınırın aşılması durumunda aboneler yüksek tüketimli son kaynak grubuna dahil edildi.
Gelecek yıl için ise limit yıllık 4 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Yeni modelin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.