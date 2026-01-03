5 yeni tarım üssü üretime başlayacak

Türkiye genelinde sayısı 61'e ulaşan Organize Tarım Bölgeleri (OTB), tarımsal üretimde planlı, entegre ve sürdürülebilir bir model sunuyor. Bir grup gazeteciye konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, OTB uygulamasının ülke tarımı açısından stratejik bir atılım haline geldiğini vurgulayarak, 2025 sonu itibarıyla 61 OTB projesinin 45'inin tüzel kişilik kazandığını, 14 bölgede ise fiili üretimin sürdüğünü ifade etti. Jeotermal kaynaklı sera OTB'leri ile besi organize tarım bölgelerinin bu modelin en somut örnekleri olduğunu belirten Yumaklı, bu yapılar sayesinde tarımda planlı üretimin güçlendiğini, istihdamın arttığını ve kırsal kalkınmanın desteklendiğini söyledi. Yumaklı, 2025'i OTB'ler açısından 'sıçrama yılı' olarak tanımlarken, yılın ilk çeyreğinde 5 yeni OTB'nin üretime başlayacağını belirtti.

İbrahim Yumaklı.

20 MİLYAR LİRALIK KATKI

OTB'lere bugüne kadar sağlanan toplam finansmanın 7 milyar TL'ye ulaştığını açıklayan Yumaklı, 2025 yılı içinde 5 yeni OTB'nin yatırım programına dahil edildiğini bildirdi. Altyapısı tamamlanan 19 OTB'den 5'inin sadece 2025 yılında yatırımcılara tahsis edildiğini kaydeden Yumaklı, halihazırda 14 OTB'de fiili üretimin devam ettiğini aktardı. Bu bölgelerde 10 bin kişiye istihdam sağlandığını belirten Yumaklı, yıllık 60 bin ton yaş meyve-sebze ve 160 bin büyükbaş besi hayvanı üretimiyle ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 20 milyar TL katkı sunulduğunu ifade etti.

2028 HEDEFİ 61 TARIM ÜSSÜ

2026 yılı yatırım programına da değinen Yumaklı, 13 OTB'nin programda yer aldığını ve altyapı çalışmaları için 3,2 milyar TL bütçe ayrıldığını açıkladı. 2026'nın ilk çeyreğinde faaliyetteki OTB sayısının 19’a ulaşacağını kaydeden Yumaklı, 2028 hedefini ise "61 OTB’nin tamamını faaliyete geçirerek 1,1 milyon tonluk bitkisel üretim ve 600 bin büyükbaş besilik hayvan varlığına ulaşmak" sözleriyle özetledi.

Jeotermal kaynaklı OTB yıl sonunda hazır

İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de kurulan dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı sera OTB'sinin ilk etabının 2026 sonunda faaliyete geçeceğini müjdeledi. Söz konusu proje, sürdürülebilir tarım ve modern teknoloji kullanımı hedefiyle 12 ay üretim yapabilen bir üretim üssü oluşturmayı amaçlıyor. Tam kapasite çalıştığında tesisin 10 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.







