EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü

ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü

15:4026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
ABD ekonomisinde büyüme.
ABD ekonomisinde büyüme.

ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile tahminler dahilinde büyüme kaydetti. Ülke ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüme performansı göstermişti.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 büyüdü.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın birinci çeyreğinde yüzde 2,8, ağustos ayında yayımlanan ikinci tahminlerde de yüzde 3 büyüdüğü kaydedilmişti.

Ülke ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, özel envanter yatırımları ve konut dışı sabit yatırımlardaki yükseliş etkili oldu.

İkinci çeyreğe ait GSYH'de özel envanter yatırımı ve federal hükümet harcamaları yukarı yönlü, konut dışı sabit yatırım ve ihracat aşağı yönlü revize edildi.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış tahminlere paralel olarak yüzde 2,5 oldu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,4 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,8 olarak korundu.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7 artış kaydetmişti.


#ABD
#büyüme
#GSYH

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜPRAŞ temettü parası ne zaman yatar?