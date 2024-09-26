ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü

Dünyaca ünlü ekonomi profesörü Steve Hanke'in, sosyal medya hesabından yaptığı Türkiye paylaşımı gündem oldu. Ülke ekonomisine yönelik Trading Economics'in verilerine dikkat çeken Hanke, "Türkiye'de kişi başına düşen GSYİH 2023'te tüm zamanların en yüksek ortalaması olan 14.630,37 dolara ulaştı ve 2026'da 16.520 dolara çıkması bekleniyor." dedi. Hanke ayrıca "Bugün yüksek frekanslı verileri kullanarak Türkiye'nin yıllık enflasyonunu %28,8 olarak doğru bir şekilde ölçebiliyorum. Türkiye gölgelerden çıkıyor." ifadelerini kullandı.