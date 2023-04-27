ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin altında büyüdü

Üretici ile tüketici fiyatları arasındaki makasın en aza indiği semt pazarları enflasyona adeta meydan okuyor. Vatandaşın akın ettiği İstanbul Fatih’teki Cuma Pazarı, hem uygun fiyatları hem de ürün çeşidiyle her hafta dolup taşıyor. Pazarın müdavimleri arasında turistleri de görebilirsiniz. Alışveriş geleneğimizi yansıtan bu yerlerdeki alışveriş hacmi, AVM ve online ticaretteki hareketliliğe kendi çapında meydan okurken, onlarca iş koluna da ekmek kapısı oluyor.