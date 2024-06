ABD medyasında çarpıcı Türkiye analizi ve kıyaslama: SİHA teknolojisinde Çin'i gölgede bıraktı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ellerindeki 10 İHA’dan 7’sinin Hatay-Çanakkale hattında 1’inci ve 2’nci derece hassas ilan edilen 13 milyon hektarlık ormanın tamamını 1 dakika içinde an be an görüntülediğini söyledi. Türkiye’de günde ortalama 50 yangın çıktığını anlatan Karacabey, yangınlara 11 dakika içinde müdahale edildiğini vurguladı.