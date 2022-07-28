Ekonomi ABDde büyüme rakamları açıklandı Küçülerek resesyona girdi
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de büyüme rakamları açıklandı: Küçülerek resesyona girdi

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte de negatif büyüme kaydetti. Ülke ekonomisinin üst üste ikinci kez daralma göstermesi teknik anlamında resesyona girildiğini gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDde büyüme rakamları açıklandı: Küçülerek resesyona girdi
Foto: Arşiv.

ABD’de büyüme verisi, 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 gerileyerek üst üste iki çeyrek boyunca daralma gösterdi.

  • İlk çeyrekte, veya gayri safi yurtiçi hasıla, yıllık yüzde 1,6 oranında azalan Amerika Birleşik Devletleri Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GYSİH) art arda iki çeyrek negatif büyüme görerek teknik anlamda resesyona işaret etti.

İKİ ÇEYREK ART ARDA DARALDI

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, ABD ekonomisi 2022 ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldı. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre ABD ekonomisi ilk çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 küçülmüştü.

  • ABD ekonomisi ilk çeyrekte pandemi yılı olan 2020’in ikinci çeyreğinden beri ilk kez daralmıştı. Ekonomi 2021’in son çeyreğinde ise baz etkisiyle yüzde 6,9’luk güçlü büyüme kaydetmişti.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel GSYH’nin düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklamasına verilen isim. Yani bir ekonomi iki çeyrek art arda daralmışsa resesyona girmiş sayılıyor.

  • Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Çeyreksel bazda daralma olsa bile bunu resesyon dememek lazım” demişti. Böylece resesyon tanımı da teknik olarak tartışılmaya başlanmıştı.

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