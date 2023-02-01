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Ekonomi

Akkuyu Nükleer Santrali'nde önemli bir aşama daha tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3’üncü ünitesinin reaktör bölmesinde, kor tutucu ekipmanının önemli bir parçası olan konsol kirişinin kurulumu tamamlandı. Bu işlemle konsol kirişi, reaktör şaftının altındaki tasarım konumuna yerleştirildi.

12:40 . 1/02/2023 Wednesday
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3’üncü ünitesinin reaktör bölmesinde, kor tutucu ekipmanının önemli bir parçası olan konsol kirişinin kurulumu tamamlandı.

Konsol kirişi, 180 ton ağırlığında, 9,5 m çapında ve 2,3 m yüksekliğinde özel karbon çeliğinden yapıldı. Kurulumu1 işgünü ve birleştirilmesi 17 gün süren konsol,en az 60 yıllık hizmet ömrüne sahip.

Konsol kirişinin temel görevleri arasında, su temini, buharın giderilmesi, havalandırma, ölçüm cihazları için geçişlerin düzenlenmesi, kor tutucunun durumunun incelenmesi ve muayenesi yer alıyor. Kiriş içine monte edilen gaz tahliye boru hatları, doymuş buharın sirkülasyonunu sağlayarak, kor kovanındaki basıncın izin verilen değerleri aşmamasına yardımcı oluyor.

BELİRLENEN SÜRE İÇİNDE TAMAMLANDI

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü SergeyButckikh konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Konsol kirişinin montajı inşaat planında belirlenen süre içinde tamamlandı ve kor tutucunun bir diğer büyük ölçekli parçası olan alt plakanın montajı da bunu takip edecek. Çalışmalar planlandığı gibi deneyimli uzmanlar tarafından yürütülüyor. Aynı ekipman birinci ve ikinci ünitelere de kuruldu” ifadelerini kullandı.

Kiriş, aynı zamanda yönlendirme plakası ve reaktörün kuru koruması gibi diğer yapısal elemanlar için de bir destek görevi görüyor.Ekipman, reaktör binasındaki denetimler veya onarım çalışmaları sırasında, hava besleme kollektörüne erişim, kuru koruma, yönlendirme plakasının soğutulması ve kor tutucu elemanın içinden bakım alanına erişim sağlayacak.

Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, 4 güç ünitesi, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemi, idari binalar, eğitim merkezi ve NGS fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor. Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleme kuruluşu olan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından da yakından takip ediliyor.






#Akkuyu Ngs
#Akkuyu Nükleer A.Ş
#enerji
42 dakika önce
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Akkuyu Nükleer Santrali'nde önemli bir aşama daha tamamlandı
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