Bakan Karaismailoğlu: YTÜ Kampüsü 5G test alanı olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bahar Festivali 2022 kapsamında düzenlenen Mobilite Vizyonu 2053 Programı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu,
- "Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli, sizler için nasıl yoğurduğumuzu önünüzde açılacak kapıları tek tak anlatacağım. Size önemli bir müjdem var. Ülkemizin ilklerinden birini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde 5 G'yi kuruyoruz. Bundan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsü de 5 G test alanı olacaktır. Üniversitemizle birlikte ortak çalışmalar yapacağız bu alanda." dedi.