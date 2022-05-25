Ekonomi Bakan Dönmez Yerli ve milli jeneratör üretiminde seri üretime geçiyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Yerli ve milli jeneratör üretiminde seri üretime geçiyoruz

Bakan Dönmez, "Yerli ve milli jeneratör üretiminde artık seri üretime geçiyoruz. Türbin tasarımlarımızı bitirdik. Yakında ilk yerli türbin üretimine geçeceğiz. İlk yerli türbinimizi ve seri üretimden çıkaracağımız ilk yerli jeneratörümüzü de Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralimizde kullanacağız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Dönmez: Yerli ve milli jeneratör üretiminde seri üretime geçiyoruz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli ve milli jeneratör üretiminde artık seri üretime geçiyoruz. Jeneratör konusunu hamd olsun çözdük. Elektrik üretiminin diğer iki önemli aksamı türbin ve kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesinde de önemli bir mesafe kat ettik. Türbin tasarımlarımızı bitirdik. Yakında ilk yerli türbin üretimine geçeceğiz. İlk yerli türbinimizi ve seri üretimden çıkaracağımız ilk yerli jeneratörümüzü de Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralimizde kullanacağız.

"2022 yılı içerisinde inşallah 20 santralimizde uygulamasını gerçekleştireceğiz"


Santrallerimizin kontrol sistemlerini de Elektrik Otomasyon Sistemi adını verdiğimiz EOS projesiyle yerlileştirmiştik. 2022 yılı içerisinde inşallah 20 santralimizde uygulamasını gerçekleştireceğiz. Hasan Polatkan Hidro elektrik santralimiz de bunlardan biri olacak. Şu ana kadar 8 santralimizdeki uygulamayı tamamladık. Kalan 12 santralimize de inşallah yıl sonuna kadar yerli otomasyon sistemlerini yerleştirmiş olacağız. İnşallah Hasan Polatkan HES’e kuracağımız yerli otomasyon sistemi, yerli jeneratör ve yerli türbinle artık HES’lerde sadece kaynağın değil teknolojinin de bize ait olduğu yeni bir dönemi başlatacağız" dedi.

"Madenler de bizim çevre de"


Bakan Dönmez, "Doğanın dengesini koruyarak, döngüsünü bozmadan, sorumlu bir üretim anlayışına sahibiz. Madenler de bizim çevre de. Yerin altındaki cevherler de bizim, yerin üstündeki güzellikler de. Bunları ne birbirine rakip, ne de birbirinden ayrı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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