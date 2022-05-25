MÜSİAD’tan siber atak: Sınır güvenliği kadar önemli

MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve TÜBİTAK BİLGEM koordinatörlüğünde organize edilen “Siber Güç Türkiye Yatırımcı / Girişimci Buluşmaları ve İş Geliştirme Etkinliği”, 8 Haziran 2022 Çarşamba günü 08:00 – 16:00 saatleri aralığında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Siber Güvenlik Enstitüsü, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası, SAHA İstanbul ve Yıldız Teknopark kurumlarının da paydaş olduğu etkinlikte; siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren kamu, üniversite, STK, ve özel sektör işletmelerinin, proje ortaklığı, şirket ortaklığı ve yatırım hedefleriyle bir araya gelmesinin yanı sıra sektörümüz için değer kazandırmak amaçlanıyor.

SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİ GÜÇBİRLİĞİ YAPTI

Ülkemiz içindeki siber güvenlik ekosisteminde bulunan şirketlerin ve girişimcilerin aralarındaki sinerjiyi arttırarak büyümesi gerektiğini değerlendiren TÜBİTAK Marmara Teknokent, TÜBİTAK BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü ve MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu bir araya gelerek “Siber Güç Türkiye” etkinliğini planladı. Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası, SAHA İstanbul, Teknopark İstanbul ve Yıldız Teknopark kurumları da destek veriyor.

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Etkinlik ile;, siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren kamu, üniversite, STK, yatırımcılar ve özel sektör işletmelerinin bir araya getirilerek, proje ortaklığı, şirket ortaklığı ve yeni yatırımların oluşturulması, yatırım bekleyen projelerin hayat geçmesi, büyümesi, yaygınlaşması ile değerlerinin artırılması hedefleniyor.

ÜCRETSİZ PROJE SUNMA İMKÂNI SAĞLANACAK

Etkinliğin içeri ve beklenen faydaları hakkında konuşan MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Dr. Faruk SARI, “Dijitalleşen dünyamızda siber güvenlik, sınır güvenliği kadar önemli bir hâle geldi. Etkinlikte, şirketlerin iş birliğini arttırma ve iş geliştirme süreçlerinin yönetilebilmesi için özel etkileşim alanları oluşturulacak, siber güvenlik firmalarının projelerini sunabileceği özel buluşma alanları sağlanacaktır. Projesini geliştirmek isteyen, proje ortaklığı, şirket ortaklığı ve diğer birçok fırsatı yakalamak isteyen tüm siber güvenlik firmaları etkinliğe davetlidir.

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Sadece sonuca odaklı işbirliklerinin konuşulacağı bu etkinlikte, sunum yapmak isteyen siber güvenlik paydaşlarının 31 Mayıs’a kadar sunumlarını web sitesinden yüklemelerini, uygun bulunan kişi ve kurumlara "Ücretsiz Sunum" yapma ve İş Geliştirme amaçlı stand imkanı sağlanacaktır. İşleyiş oldukça basit. Önceden tespit edilmiş standart formattaki sunumunu web sitesi üzerinden yüklemeleri gerekir. Uygun olan sunum sahipleri 5 dakika içinde sunumunu yapacak ve akabinde tüm gün fırsatları ilgililer ile konuşma imkanı bulacaklar. Bu görüşmeler sonrasında görüşmelerin ilerletilmesi, iş birliklerinin tanımlanması, hukuki yardım gibi konularda destek ihtiyacı olanlara Marmara Teknokent tarafından mentorluk hizmeti verilmesi planlanmıştır. Siber Güvenlik alanında "İşini Büyütmek" isteyen herkesi, bu sonuç odaklı etkinliğe bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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“GENÇLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT”

İlgili alandaki ekosistemde yer almak isteyen gençlere seslenen MÜSİAD Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkan Yardımcısı Fahrettin Oylum ise “Yatırımcımlar, startuplar, KOBİ ler, yeni yatırımlar yapmak isteyen büyük sanayi kuruluşları, çözüm arayan kamu kuruluşları, fikri olup iş kurmayı düşünen gençlerimiz hepiniz bu etkinliğin doğal bir parçası durumundasınız. Siber güvenlik alanında fikri, projesi, ürünü, heyecanı olan herkesi bekliyoruz. Özellikle genç girişimcilere sesleniyorum: Gelin ve sahnede bizler güvenlikle ilgili neler yaptığınızı, hayallerinizi anlatın. Türkiye’nin sizleri kaybetme lüksü yok. Siber Güç Türkiye etkinliğine ücretsiz katılın ve İşinizi büyütün.” diye konuştu.

Gelecekteki Siber Güvenlik konseptlerinin konuşulacağı ve sektörün en önemli paydaşlarının bir araya geleceği Siber Güç Türkiye Etkinliği 8 Haziran'da Marmara Teknokent Yerleşkesinde gerçekleşecek. Katılım tüm kurum / kişilere açık ve ücretsiz olacak. Etkinliğe girişimci, firma veya yatırımcı olarak katılım sağlamak isteyenler www.sibergucturkiye.org linkinden kayıt oluşturarak sunum dosyalarını yükleyebilir.