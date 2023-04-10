Bakan Nebati rakamlarla duyurdu: Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Ekonomi Modeli ile rotamızı çizdik, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Başta turizm olmak üzere ekonomimize döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruyoruz. Cari dengemiz, 6 Şubat’taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi. Mart 2023 itibarıyla ekonomimizin yıllık ihracatı 255,7 milyar dolara ulaştı.