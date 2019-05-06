Varaka ile kağıtta dışa bağımlılık azalacak

Varaka Kağıt fabrikası ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa ve Nuri Albayrak eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 yıl sonra Varaka ismiyle üretime başlayan Balıkesir'deki kağıt fabrikasını ziyaret ederek işçilerin heyecanına ortak oldu. Bakan Varank, fabrikada hurda kağıttan üretim yapacağını belirterek, "Özel teşebbüs eliyle 140 milyon avroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve kağıdı ülkemizde üretebileceğiz." ifadelerini kullandı.

150 MİLYON DOLARLIK İTHALATIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Varank, tesisin hurda kağıttan üretim yapacağını ifade ederek, "Özel teşebbüs eliyle 140 milyon avroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve kağıdı ülkemizde üretebileceğiz." dedi.

GÜNLÜK BİN 200 TON ÜRETİM

Özel teşebbüsün, eski SEKA Kağıt Fabrikası'nı sıfırdan inşa ederek üretime başladığına işaret eden Varank, "Balıkesir'de 19 yıl sonra tekrar kağıt üretiliyor. Tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt üretecek. Günlük bin 200 ton hurda kağıttan, günlük bin ton yeni kağıt üretilebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, kağıt sektörünü stratejik sektör ilan ettiklerini belirterek, Türkiye'nin şu an devam eden yeni kağıt yatırımları olduğunu hatırlattı.

Bakan Mustafa Varank SEKA Fabrikası'ndaki üretimi yakından inceledi. (Foto:AA)

EKONOMİYE BÜYÜK KATKISI OLACAK

Özel sektör aracılığıyla kağıt üretimini artırıp, ülkenin cari açık verdiği söz konusu alanda yerli üretimi artırmak istediklerine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Bu konuda başarılı olacağız. Daha önce atıklarımız heba ediliyordu. Bu, aynı zamanda sıfır atık projesiyle de ilişkili bir yatırım. Ülkemizde topladığımız hurda kağıtların yanında, bu ürünü ithal de ediyoruz. Atık toplama işini geliştirip, Türkiye'deki hurda kağıtları kullanarak, yabancı hurda kağıda ihtiyaç kalmadan sıfır atık projesinin de etkisiyle yerli hurda kağıtlardan üretim yapmak istiyoruz. Bu manada ekonomiye büyük katkısı olacak. Burası ağaç selülozundan üretim yapan bir tesis değil. Hurda kağıttan, geri dönüşümden, kağıt üreten bir tesis."

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa ve Nuri Albayrak eşlik etti. (Foto:AA)

2003'TE ALBAYRAK HOLDİNG'E GEÇTİ

Varank, 1980'de üretime giren SEKA Kağıt Fabrikası'nın, faaliyetini 2000'de sonlandırdığını anımsatarak, özelleştirme kapsamında 2003'te Albayrak Holdinge geçen fabrikanın, 10 yıl süren itiraz süreci nedeniyle faaliyete geçemediğini belirtti.

2 BİN KİŞİ İŞ KAPISI OLACAK

Bakan Varank, 2013'te yeni fabrika için başlayan çalışmaların bu yıl tamamlandığının altını çizerek, "Deneme üretimine başlayan fabrikada oluklu mukavva ve ambalaj kağıdı üretiliyor. Pazarın ihtiyaçlarına göre oluşacak yeni ürün çeşitleriyle fabrikanın 2 bin istihdam sağlaması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

SEKA Kağıt Fabrikası 1980 yılında üretime başladı. ( Foto:AA)

SEKA Kağıt Fabrikası'nın faaliyetleri 2000 yılında sonlandırıldı. ( Foto:AA)

SEKA Kağıt Fabrikası 1980 yılında üretime başladı. ( Foto:AA)

SEKA Kağıt Fabrikası 1980 yılında üretime başladı. ( Foto:AA)

OYNAT 03:45 Kağıtta dışa bağımlılığı azaltacak hamle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 yıl aranın ardından yeniden faaliyete geçen Balıkesir SEKA Fabrikası'nın hurda kağıttan üretim yapacağını belirterek, 'Özel teşebbüs eliyle 140 milyon avroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek ve kağıdı ülkemizde üretebileceğiz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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