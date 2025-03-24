Bayram ikramiyeleri yatmaya başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün yatmaya başlıyor. İkramiyenin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması kararı henüz yasalaşmadığı için emeklilere ilk etapta 3 bin lira ödenecek. Fark, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyelerini bugünden itibaren ödemeye başlayacak. SSK kapsamında emekli olanlara 24, 25, 26 Mart, Bağ-Kur’dan emekli olanlara 27 Mart, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 28 Mart'ta ödeme yapılacak.
SGK TAKVİMİ PAYLAŞTI
SGK'nin sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair ayrıntılar paylaşıldı. Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17, 18 ve 19'da olanlara 24 Mart, 20, 21, 22'si olanlara 25 Mart, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 26 Mart'ta ikramiyeleri ödenecek. Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak.
1.000 LİRALIK FARK ÖDEMESİ DAHA SONRA
- Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak. TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.