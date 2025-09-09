Yeni Şafak
Borsa'da gün ortası yükseliş: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Borsa'da gün ortası yükseliş: İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektör

13:239/09/2025, Salı
G: 9/09/2025, Salı
AA
Analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 artış göstererek 10.481,97 puana ulaştı. Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,67 ile madencilik, en çok düşen yüzde 8,29 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 değer kazanarak 10.481,97 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,61 puan ve yüzde 0,31 artışla 10.481,97 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 51,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,67 ile madencilik, en çok düşen yüzde 8,29 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının faiz indirimi beklentileriyle pozitif seyrederken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki pozitif seyre paralel genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



