Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Gelir dağılımı ve vergi adaleti bakımından ücretli çalışanları korumaya gayret ettiklerini belirten Işıkhan, "2002 yılında kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasılamız (GSYH) 3 bin 608 dolar iken, 2022’de 10 bin 659 dolar oldu. Yani yaklaşık 3 kat artış var. Bu, ülkemizin büyümesinden çalışanlarımızın da pay aldığı anlamına geliyor ve inşallah da almaya devam edeceklerdir" dedi.

4 MİLYONU AŞKIN İŞÇİYE 38,2 MİLYAR LİRA ÖDEDİK

İşsizlik ödeneği kapsamında 10 milyon 360 bin vatandaşa 67,5 milyar lira ödendiği bilgisini paylaşan Işıkhan, “Kısa çalışma ödeneği kapsamında da 4 milyon 320 bin işçiye 38,2 milyar lira ödeme yapıldı. Her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemlerini de hayata geçireceğiz” diye konuştu.

5 MİLYON İLAVE İSTİHDAM HEDEFİ

Bakan Vedat Işıkhan, 2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayacaklarını ve işsizlik oranının yüzde 7,5'e gerileyeceğini vurguladı. Işıkhan, 2002’de 184 lira olan net asgari ücreti 2023’te 11 bin 402 liraya yükselterek reel olarak 3 katına çıkardıklarının altını çizdi. Bakan Işıkhan, bu yılın ilk dokuz ayı için 1,7 milyon iş yerine yaklaşık 24,8 milyar lira asgari ücret desteği sağlandığını da ifade etti. Kadın istihdamı konusunda Türkiye’nin en parlak dönemini yaşadığına değinen Işıkan, şunları kaydetti: "Kadın istihdam oranımız 6,3 puan artarak yüzde 31,6'ya çıkmıştır. Kadın iş gücü, 5 milyon kişi artarak 11,8 milyon kişiye yükselmiştir. Kadın istihdam sayımız ise, 10 milyon 476 bin olarak gerçekleşmiştir."

Memur maaşları 21 yılda 56 kat arttı

Işıkhan, enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağını tahmin ettiklerini söyledi. Işıkhan, "2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı, 2023 yılında 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır" dedi.

İşsizlik Fonu sayesinde çalışanları koruduk

132 milyar lira olan İşsizlik Sigortası Fonu’nun pandemi kapsamında çalışanları korumak adına yapılan yoğun ödemelerle 91 milyar liraya gerilediğini dile getirdi. Işıkhan, "2023 yılı içerisinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan pasif iş gücü programları kapsamında 19,7 milyar lira, aktif iş gücü programları kapsamında da 12,3 milyar lira, istihdam teşvikleri kapsamında 32 milyar lira, staj desteği kapsamında 32 milyar lira, personel gideri olarak 1,5 milyar lira olmak üzere toplamda 97,5 milyar lira ödeme yapılmıştır" diye konuştu.

Deprem bölgesine 7 milyar TL ödenek

6 Şubat depremlerinin ardından OHAL ilan edilen illerde işçilerin işten çıkarılmasının sınırlandırıldığını da hatırlatan Işıkhan, "İşveren ve işçilerin yükümlülükleri ileri tarihe ertelendi. Deprem bölgesinde yer alan bin 111 vatandaşımıza toplamda 1 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde toplum yararına programlar uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, toplamda 57 bin kişilik programla yaklaşık 7 milyar lira ödenek tahsis edildi" şeklinde konuştu.







