Ekonomi Hava savunma muhribi TF-2000 ihalesine çok yakında çıkılacak
SAVUNMA SANAYİ

Hava savunma muhribi TF-2000 ihalesine çok yakında çıkılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, hava savunma muhribi (TF-2000) ihalesine çok yakında çıkacaklarını ve teklifleri alacaklarını bildirdi. Demir "TF-2000 ihalesine çok yakında çıkıyoruz, burada teklifleri alacağız. Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi de devam ediyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Hava savunma muhribi TF-2000 ihalesine çok yakında çıkılacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir TÜYAP Palas Otel'de, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kısıtlı katılıma müsaade edilmesine rağmen, fuara büyük bir ilgi olduğuna işaret eden Demir, 53 ülkeden, 530'u aşkın yerli ve 700 yabancı firmanın katılım sağladığını söyledi.

İsmail Demir, fuara oldukça fazla sayıda heyetin katıldığının altını çizerek, "Özellikle Afrika bölgesinden yoğun bir ilgi ve katılım oldu." dedi.

Fuarda savunma sanayi iş birliği anlaşmalarının imzaladığı ülkeler olduğuna dikkati çeken Demir, hızlı sonuçlar alınan bir fuar geçirdiklerini kaydetti.

Demir, gençlerin de fuara ilgisinin çok büyük olduğuna işaret ederek, bundan sonraki fuarlarda gençleri daha çok görmek isteyeceklerini vurguladı.

Yüzde 100 yerliliğe sahip Türkiye'deki tek araç: Pusat 2022 yılında hazır olacak
EKONOMİ
Yüzde 100 yerliliğe sahip Türkiye'deki tek araç: Pusat 2022 yılında hazır olacak

"TF-2000 ihalesi yakında, MİLDEN projesi de devam ediyor"

  • Devam eden projeler konusunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İsmail Demir, "(Hava savunma muhribi) TF-2000 ihalesine çok yakında çıkıyoruz, burada teklifleri alacağız. Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

(Hava savunma muhribi) TF-2000
(Hava savunma muhribi) TF-2000

Demir, denizaltı projelerinin bitirilmesinin önemli olduğunun altını çizerek, "Buradan edindiğimiz tecrübelerle çeşitli ülkelerde ihalelere katılıyoruz. Ayrıca, fuar süresinde bazı ülkeler Anadolu Gemi'sini sordular." dedi.

Uçak motoru konusundaki çalışmaların da devam ettiğini belirten Demir, "En azında prototip ve sonrasında belli sayıda uçağın motorlarını hazır alıyor olmak bizim sürecimizi rahatlattı. Gaz türbinli motor geliştirme projeleri bir tane değil. Küçük seviyeden başlayarak motorların geliştirilmesine devam ediliyor. Bu yolculuğa çıktık. Yolculukta ara adımda öğrendiklerimiz bize önemli bilgiler sağlıyor. Bundan sonrası çalışmak ve ürünü çıkarmak olacak. Aralarda diğer motorları göreceksiniz bunlar da geleceğin habercisi olarak Milli Muharip Uçağında nereye gittiğimizi gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

'Bomba atarlı SARP'a yoğun ilgi: TSK'nın kullanımına sunulacak
EKONOMİ
'Bomba atarlı SARP'a yoğun ilgi: TSK'nın kullanımına sunulacak

"Güçlü Türkiye algısı oluşmaya başladığını gördük"

İsmail Demir, Türkiye'nin hem savunma stratejileri açısından hem de ürün geliştirme açısından örnek alındığını ve alandaki performansı açısından algı oluşturduğunu gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu algı, bizim için çok önemli çünkü özellikle ihracat pazarında etkin olabilmeniz belirli bir algının da neticesi. 'Güçlü Türkiye' algısını oluşturursanız, 'Türkiye'nin savunma sanayisi güçlüdür, buraya daha dikkatli bakalım' fikrini oluşturmuş olursunuz. Bunun oldukça ileri seviyede oluşmaya başladığını gördük. Savunmaya sanayi alanında bir ürüne ihtiyaç olduğunda 'Türkiye'ye daha dikkatli bakmak lazım' görüşünün oluştuğunu gördük."

Savunma sanayide dev iş birliği hamlesi: TÜMOSAN KASK Sistemi geliştirme konusunda HAVELSAN ile güçlerini birleştirdi
EKONOMİ
Savunma sanayide dev iş birliği hamlesi: TÜMOSAN KASK Sistemi geliştirme konusunda HAVELSAN ile güçlerini birleştirdi

Düzensiz göç konusunda sınır güvenliğine ilişkin belirli teknolojileri sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirten Demir, doğal afetler konusunda da eldeki teknolojileri etkin şekilde kullanma anlamında adımlar attıklarını söyledi.

Demir, yeni ihracat stratejisi çalışmalarında belirli bir aşamaya gelindiğine dikkati çekerek, bunu bir toplantıyla duyuracaklarını ifade etti.

Dijital ve siber güvenlik kavramlarının çok önemli olduğunun altını çizen Demir, bu konudaki farkındalığın artırılması için çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Türk füzeleri milli motorla uçacak: Seri üretime başlanıyor
EKONOMİ
Türk füzeleri milli motorla uçacak: Seri üretime başlanıyor

Uzay gemilerine benziyor: Türk savunma sanayisi milli denizaltıya hazırlanıyor
EKONOMİ
Uzay gemilerine benziyor: Türk savunma sanayisi milli denizaltıya hazırlanıyor

Türkiye savunmada devrim yaptı: Dünyada ilk üçteyiz
EKONOMİ
Türkiye savunmada devrim yaptı: Dünyada ilk üçteyiz

Göğsümüz kabardı: 536 yerli ve 700 yabancı firma Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te buluştu
EKONOMİ
Göğsümüz kabardı: 536 yerli ve 700 yabancı firma Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat inceledi: Türk savunma sanayiinin yüzde yüz yerli yüzü TÜMOSAN
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat inceledi: Türk savunma sanayiinin yüzde yüz yerli yüzü TÜMOSAN
Abone Ol Google News
Hapishaneden devlet başkanlığına

Hapishaneden devlet başkanlığına

​Çin'in gözü trilyonlarca dolar değerindeki madenlerde.
Günde üç ton üretiyor

Günde üç ton üretiyor

​Siyaset bilimi okuyan genç, dede mesleğine yöneldi.
Mehmetçik şefkati: Türk askeri Kabildeki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Altı yerli silah<br>ilk kez görücüye çıktı

Altı yerli silah
ilk kez görücüye çıktı

​Fuarda katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

​Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.