Deprem fırsatçılarına 580 milyon lira ceza

Hazır beton ve çimento ürünlerinde fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara 54 milyon lira ceza kesildi. Deprem bölgesindeki deprem ihtiyaçlarına yönelik fahiş fiyat uygulayan 331 işletmeye ise 78 milyon 846 bin lira ceza kesildi. Ocak ayı itibarıyla çimento sektöründe yazılan cezalar işletmelere gönderildi. Deprem bölgesinde stokçuluk ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere yönelik 2023'te geçen yasal düzenlemeyle kesilecek ceza 10 katına çıkartılmıştı.