Elektrikte yerli sayaç dönemi

Elektrik dağıtımında köklü bir dönüşüm için geri sayım başladı. ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, "Milli Akıllı Sayaç Sistemleri (MASS)" projesiyle Türkiye genelinde akıllı sayaçlara kademeli geçiş yapılacağını açıkladı. Erdoğan, 2026'dan itibaren yeni bağlantılardan mevcut abonelere, sanayi ve ticarethanelerden veri güvenliğine kadar tüm sürecin net bir takvim ve güçlü bir altyapı ile hayata geçirileceğini söyledi.

ÜÇ AŞAMALI DÖNÜŞÜM

Akıllı sayaçlara geçiş sürecine ilişkin takvimi paylaşan Erdoğan, sürecin üç aşamada yürütüleceğini belirtti. Erdoğan, "1 Mart 2026’dan itibaren ilk kez enerji verilecek binalarda, ortak sayaç panosunda 4 ve üzeri sayaç bulunması halinde doğrudan Akıllı Sayaç Pro ve ona bağlı Akıllı Sayaç Eko modelleri tesis edilecek, mevcut abonelerde ise 4 ve üzeri sayaca sahip ortak panolarda sayaçların muayene süresi doldukça değişim yapılacak, bir panodaki sayaçların yüzde 70'inin süresi dolmuşsa tüm sayaçlar bu sisteme dönüştürülecek" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK TÜKETİME AYRI TAKVİM

Yüksek tüketimli aboneler için ayrı bir takvim uygulandığını söyleyen Erdoğan, "Yıllık tüketimi 10 MWh'nin üzerinde olan sanayi ve ticarethanelerde, uzaktan haberleşme özelliği bulunmayan sayaçların 1 Ocak 2027’ye kadar yüzde 70'i, 1 Ocak 2028'e kadar ise tamamı akıllı sayaçlarla değiştirilecek" diye konuştu. Erdoğan ayrıca, "1 Haziran 2026'dan itibaren kurulacak tüm Akıllı Sayaç Pro cihazları enerji kalitesini ölçebilen teknik donanıma sahip olacak, dağıtım şirketlerimiz de bu dönüşüm için gerekli altyapı hazırlıklarını tamamlamış durumdadır" açıklamasını yaptı.

VATANDAŞTAN PEŞİN ÜCRET ALINMAYACAK

Sayaç değişim maliyetleri konusunda vatandaşın endişe etmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu maliyetler dağıtım şirketlerinin onaylı yatırım bütçelerinden karşılanır. Tüketiciden doğrudan peşin bir bedel talep edilmez, süreç EPDK’nın denetimindeki tarife sistemiyle yürütülür" şeklinde konuştu. Yeni dönemde sayaç okumak için artık kapı kapı dolaşılmayacağını söyleyen Erdoğan, “Sayaç okuma personeli teknik sorunları çözen saha personeline profiline evrilecek” dedi.







