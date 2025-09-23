En Yakıt'ta 2 kat mil ile yolculuğun keyfi ikiye katlanıyor

EN YAKIT, akaryakıt sektöründe 35 yıllık tecrübesi bulunan Akcan Holding bünyesinde 2020 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını alan İLK firma olan EN YAKIT, lisansı bulunan 170 firma arasında da tüm ağı yüksek hızlı DC olan İLK ve TEK firmadır. EN YAKIT, Türkiye’de İLK defa En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisine sahip bir sistemle QR ve RFID kullanmadan ikmal gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin EN iyi uzman satış kadrosu ve EN kaliteli hizmet anlayışı ile yola çıkan EN YAKIT, sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak, “Maliyet Avantajı Sunan, Müşteri Memnuniyeti Odaklı ve Güvenilir” olma hedefi doğrultusunda Türkiye’de ilk defa yeni nesil enerji ikmalcisi ve ödeme aracı olarak adlandırılan cep telefonu uygulamasını hayata geçirmiştir. Ayrıca, kullanıcı dostu uygulamasında elektrikli araç kullanıcılarına yaptıkları alım miktarına göre kademeli indirim sağlayan İLK firmadır. EN YAKIT’ın vizyonu bulunduğu sektörde gelişen teknolojiyi de kullanarak hizmet ve ürün kalitesi ile tüketicinin birinci tercihi olmaktır. EN YAKIT’ın misyonu ise müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve bulunduğu sektörlerde liderliği sürdürmek için durmadan çalışmak olarak belirlenmiştir. EN YAKIT, tüm şarj ağını minimum 180 KWh güce sahip cihazlar ile genişletmektedir Türkiye'nin yüzde 80'inin, elektrikli araç ile 300 kilometre menzile kadar seyahat edebilen yüksek hızlı şarj ağını son bir yılda kuran EN YAKIT, bu menzili 200 kilometreye kadar hızlıca düşürmeyi hedeflemektedir.