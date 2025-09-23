En Yakıt'ta 2 kat mil ile yolculuğun keyfi ikiye katlanıyor

Tayfun Şenses
Enerji ve mobilite alanında yenilikçi çözümlere imza atan elektrikli şarj ağı işletmecisi En Yakıt, uyguladığı sadakat programıyla araç sahiplerine Türk Hava Yolları Yolcu Programı’nda Mil kazandırıyor.
Türkiye
’nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını alan ilk firma olan
En Yakıt
, kullanıcılara yaşam konforunu artıracak yeni fırsatlar sunuyor.
Şarj istasyonlarına yaptığı yatırımla elektrikli araç sahiplerinin güvenle ve konforlu bir şekilde bu teknolojiden yararlanmasını sağlayan En Yakıt,
Türk Hava Yolları
iş birliği ile bu alanda sunduğu faydayı ikiye katlıyor.
Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles ile yapılan “Statü Mili Kampanyası” ile elektrikli araç kullanıcılarının araçlarını şarj ederken, Statü Mili kazanması sağlanıyor.
Kampanya kapsamında Miles&Smiles üyeleri, normalde kazanılan Millerin 2 katı kadar Mil kazanıyor. Üstelik kazanılan Millerin yüzde 50’si kadar Statü Mili de Miles&Smiles tarafından üyelere hediye ediliyor. Kampanya kapsamında Classic ve Classic Plus üyeleri, her 1 kWh için mevcutta kazandıkları 1 Mil yerine 2 Mil, Elite ve Elite Plus üyeleri ise her 1 kWh için mevcutta kazandıkları 1,5 Mil yerine 3 Mil kazanıyor.
En Yakıt Genel Müdürü
Tayfun Şenses
, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde, elektrikli araçların yaygınlaşması için şarj süreçlerinin iyileştirilmesi, daha konforlu hale getirilmesi başta olmak üzere bir dizi çalışma yaptıklarını söyledi.
Elektrikli araçların yaygınlaşmasında yalnızca altyapı yatırımlarının değil, kullanıcıların günlük hayatlarına dokunan teşviklerin de büyük önem taşıdığına inandıklarını vurgulayan Şenses, şöyle konuştu:
- "Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, araç sahiplerine şarj deneyimini ayrıcalıklı hale getirirken aynı zamanda seyahat özgürlüklerine de katkı sağlıyor. Bu kampanya ile kullanıcılarımız araçlarını şarj ettikçe daha fazla Mil ve Statü Mili kazanarak avantajlı bir yolculuğa çıkıyor. Biz En Yakıt olarak, sürdürülebilir mobiliteyi desteklemenin yanında, elektrikli araç sahiplerine yeni fırsatlar sunmaya ve onların hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."
En yakıt hakkında
EN YAKIT, akaryakıt sektöründe 35 yıllık tecrübesi bulunan Akcan Holding bünyesinde 2020 yılında kurulmuştur. Türkiye’nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını alan İLK firma olan EN YAKIT, lisansı bulunan 170 firma arasında da tüm ağı yüksek hızlı DC olan İLK ve TEK firmadır. EN YAKIT, Türkiye’de İLK defa En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisine sahip bir sistemle QR ve RFID kullanmadan ikmal gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin EN iyi uzman satış kadrosu ve EN kaliteli hizmet anlayışı ile yola çıkan EN YAKIT, sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak, “Maliyet Avantajı Sunan, Müşteri Memnuniyeti Odaklı ve Güvenilir” olma hedefi doğrultusunda Türkiye’de ilk defa yeni nesil enerji ikmalcisi ve ödeme aracı olarak adlandırılan cep telefonu uygulamasını hayata geçirmiştir. Ayrıca, kullanıcı dostu uygulamasında elektrikli araç kullanıcılarına yaptıkları alım miktarına göre kademeli indirim sağlayan İLK firmadır. EN YAKIT’ın vizyonu bulunduğu sektörde gelişen teknolojiyi de kullanarak hizmet ve ürün kalitesi ile tüketicinin birinci tercihi olmaktır. EN YAKIT’ın misyonu ise müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve bulunduğu sektörlerde liderliği sürdürmek için durmadan çalışmak olarak belirlenmiştir. EN YAKIT, tüm şarj ağını minimum 180 KWh güce sahip cihazlar ile genişletmektedir Türkiye'nin yüzde 80'inin, elektrikli araç ile 300 kilometre menzile kadar seyahat edebilen yüksek hızlı şarj ağını son bir yılda kuran EN YAKIT, bu menzili 200 kilometreye kadar hızlıca düşürmeyi hedeflemektedir.
