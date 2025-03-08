EPDK 23 şirkete lisans verdi

Buna göre, elektrik piyasasında 13 şirkete üretim lisansı, 3 şirkete toplayıcı lisansı, 2 şirkete tedarik lisansı ve 2 şirkete de dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.