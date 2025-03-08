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EPDK 23 şirkete lisans verdi

EPDK 23 şirkete lisans verdi

10:428/03/2025, Cumartesi
AA
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Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 23 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisansını iptal etti, 2 şirketin lisansını sonlandırdı ve 1 şirketin lisansının son erdirme işlemini geri aldı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, elektrik piyasasında 13 şirkete üretim lisansı, 3 şirkete toplayıcı lisansı, 2 şirkete tedarik lisansı ve 2 şirkete de dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin üretim lisansı iptal edildi, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.


Ayrıca, 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.


Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin lisansı sona erdirildi, bir şirketin ise lisansını sona erdirme kararı geri alındı.




#Lisans
#Resmi Gazete
#Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

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