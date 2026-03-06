Yeni Şafak
Eşel mobil zamdan korudu

04:006/03/2026, Cuma
Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik risk kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı.

Buna göre ÖTV tutarı artışın yüzde 75'ine kadar düşürülebilecek. Benzinde litre başına 14,82 liraya, motorinde 13,90 liraya, LPG'de 11,38 liraya kadar indirim olabilecek. Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, dün eşel mobil sisteminden sonra akaryakıta ilk zam geldi. Benzinde 92 kuruş ve motorinde 3 lira 11 kuruş fiyat artışına gidildi. Eşel mobilin devreye girmesi tüketiciyi motorinde 12 lira 44 kuruş, benzinde 3 lira 68 kuruş zamdan korudu.

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobili geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.



