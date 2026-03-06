Eşel mobil zamdan korudu

Buna göre ÖTV tutarı artışın yüzde 75'ine kadar düşürülebilecek. Benzinde litre başına 14,82 liraya, motorinde 13,90 liraya, LPG'de 11,38 liraya kadar indirim olabilecek. Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, dün eşel mobil sisteminden sonra akaryakıta ilk zam geldi. Benzinde 92 kuruş ve motorinde 3 lira 11 kuruş fiyat artışına gidildi. Eşel mobilin devreye girmesi tüketiciyi motorinde 12 lira 44 kuruş, benzinde 3 lira 68 kuruş zamdan korudu.