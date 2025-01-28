Esnek mesai için özel çalışma: Kaybolmaya yüz tutan mesleklere yeni iş modeli

İş hayatına yeni bir dinamizm getirmesi beklenen esnek çalışma modelinin detayları belli olmaya başladı. TBMM'ye sunulacak yasa teklifi ile esnek çalışmaya dönük yeni tanımlama getirilecek. Bu tanımlama, belli meslek gruplarını kapsayacak şekilde hazırlanacak. Esnek çalışma modeli ile haftalık mesai saati değişmeyecek. Esnek mesaide emek yoğun sektörler olan tekstil ve imalat, bazı mühendislik dalları, dijital ve siber teknolojinin kullanıldığı meslek grupları öncelikli olacak.

Yargıtay içtihatlarına göre, süreklilik gerektiren işler 'esnek çalışma' modeline tabi olamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işveren temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile görüşecek. Esnek çalışma tanımı için geniş tabanlı bir uzlaşı aranacak. Bu kesimlerden alınacak görüşler doğrultusunda 'esnek mesaiye uyumlu meslek' tanımı geliştirilecek. Sonrasında meslek grupları belirlenecek. Kaybolmaya yüz tutan meslekler de esnek çalışma modeli içinde yer alacak. Bu meslekleri kişisel hobi ya da uğraşı olarak yapanlara da teşvik sağlanacak. Böylece geleneksel mesleklerin de sürdürülebilmesinin önü açılacak. Ahşap, cam, deri, hayvansal ve bitkisel ürünler, iplik ve tekstil sektörlerini kapsayacak geleneksel meslek listelerinin belirlenme süreci ise Ticaret Bakanlığı ile ortak yürütülecek.