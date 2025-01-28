Esnek mesai için özel çalışma: Kaybolmaya yüz tutan mesleklere yeni iş modeli

Ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı esnek mesai modelinin detayları belli olmaya başladı. Esnek mesaiye tabi olacak meslekler Çalışma Bakanlığı bünyesinde kurulacak komisyonda belirlenecek. Kaybolmaya yüz tutan meslekler de esnek çalışma modelinden faydalanabilecek. Öte yandan çalışma süreleri de kısalmayacak.
İş hayatına yeni bir dinamizm getirmesi beklenen esnek çalışma modelinin detayları belli olmaya başladı. TBMM'ye sunulacak yasa teklifi ile esnek çalışmaya dönük yeni tanımlama getirilecek. Bu tanımlama, belli meslek gruplarını kapsayacak şekilde hazırlanacak. Esnek çalışma modeli ile haftalık mesai saati değişmeyecek. Esnek mesaide emek yoğun sektörler olan tekstil ve imalat, bazı mühendislik dalları, dijital ve siber teknolojinin kullanıldığı meslek grupları öncelikli olacak.
ÖNCE İŞ TANIMLAMASI
Yargıtay içtihatlarına göre, süreklilik gerektiren işler 'esnek çalışma' modeline tabi olamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işveren temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile görüşecek. Esnek çalışma tanımı için geniş tabanlı bir uzlaşı aranacak. Bu kesimlerden alınacak görüşler doğrultusunda 'esnek mesaiye uyumlu meslek' tanımı geliştirilecek. Sonrasında meslek grupları belirlenecek. Kaybolmaya yüz tutan meslekler de esnek çalışma modeli içinde yer alacak. Bu meslekleri kişisel hobi ya da uğraşı olarak yapanlara da teşvik sağlanacak. Böylece geleneksel mesleklerin de sürdürülebilmesinin önü açılacak. Ahşap, cam, deri, hayvansal ve bitkisel ürünler, iplik ve tekstil sektörlerini kapsayacak geleneksel meslek listelerinin belirlenme süreci ise Ticaret Bakanlığı ile ortak yürütülecek.
ARA ELEMANA STRATEJİK ÇÖZÜM
Esnek çalışma belli meslek dallarını kapsayacak. İlk yapılan değerlendirmelerde, esnek mesaiye 'uyumlu meslekler' arasında tekstil ve imalat alanında ara elaman olarak çalışan gruplar, -bazı mühendislik dalları, dijital ve siber teknolojinin kullanıldığı meslek grupları, eğitim alanında akademik çalışmalar yapanlar ile yazılımcılar gösterildi. Yargıtay içtihatları kapsamında esnek çalışmaya uygun olmayan meslekler, yani süreklilik gerektiren işlerin 'esnek çalışma' modeline tabi olmayacak.
ÇALIŞMA SAATLERİ KISALMIYOR
- Esnek mesai modeliyle, çalışma hayatı mevzuatına yeni tanımlamalarda girecek. Buna göre, 'esnek çalışma modeli', 'uzaktan çalışma modeli', 'kısmi çalışma modeli', 'değişken zamanlı çalışma modeli' ve 'akademik eğitim amaçlı çalışma modeli' kavramlarının altı doldurulacak. Esnek çalışma modeli ile çalışma saatleri kısalmayacak. Kamuda çalışma saatlerinin kısaltılması gibi durum söz konusu olmayacak. Esnek çalışma modeli çalışan tüm meslek gruplarında uygulanmayacak. Komisyonun bu konuda tüm sektörleri ve beklentilerini dinleyerek karar vermesi bekleniyor.