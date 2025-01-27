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Yapılara periyodik muayene

Yapılara periyodik muayene

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 yılında binaların periyodik muayene ve denetiminin yapılmasına ilişkin mevzuat geliştirilme kararı aldı.

2024 yılında bakanlığın hedefleri arasına alınan karara göre, yapı denetimi uygulamaları sahada daha etkin ve izlenebilir hale getirilecek. Belirlenen alanlardaki binaların yapısal muayene sonucunda performans seviyesi belirlenecek. Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılacak.

DEĞİŞİKLİK KAYIT ALTINDA OLACAK

Edinilen bilgiye göre, mevzuatta yapılacak değişiklik kapsamında, yapı müteahhitleri ve şantiye şefleri ile plan müellifleri kayıt altına alınacak. Böylece yapı üzerinde sonrada yapılan her değişim asıl sorumluları resmi kayıtlara geçmiş olacak. Kaliteli ve güvenli yapılaşmanın ilke ve esasları belirlenecek. Yapı malzemelerinin geliştirilmesi sağlanarak etkin ve izlenebilir piyasa gözetim denetim hizmetleri sunulacak. Yapı denetimi uygulamaları güncel teknolojilerin de yardımı ile sahada daha etkin ve izlenebilir hale getirilecek.



#Yapı denetim
#Ekonomi
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#denetim

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