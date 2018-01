Et ithalatında gümrük vergisi düşürüldü Et ithalatında vergi yüzde 40'a indirildi Et ithalatında gümrük vergisi üst sınırı %40'a düşürüldü:Et ithalatında gümrük vergisi üst sınırı %40'a düşürüldü.Kemiksiz büyükbaş etinde ise üst sınır yüzde 225 olarak kaldı.

Haber Merkezi 02 Ocak 2018, 09:03 Son Güncelleme: 02 Ocak 2018, 09:03 Reuters