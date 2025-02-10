Fayın parçaladığı araziler onarılıyor

Yaklaşık 2 yıl önce yaşanan 6 Şubat depremlerinin ağır hasar verdiği 11 şehir altyapı ve kalıcı konutlarla ayağa kaldırılırken, asrın afetinden etkilenen bölgede tarım ve hayvancılığın yeniden canlandırılması için eş zamanlı çalışma yürütülüyor.





1,18 MİLYAR TL BÜTÇE AYRILDI

Bölgede, deprem nedeniyle deformasyona uğrayan arazilerin onarımı amacıyla yapılacak kazı-dolgu, parselizasyon ve tarla içi geliştirme faaliyetlerinin tamamlanabilmesi için 'Yatırım Programı' kapsamında çalışmalar başlatıldı. Deprem nedeniyle arazisi kayan tarlaları birbirine karışan çiftçilerin aralarında sorun oluşmaması amacıyla yeniden arazi tespit çalışmaları yapılacak. Söz konusu dolgu, kazı ve geliştirme işleri için yaklaşık 1,18 milyar TL bütçe ayrıldı. Böylece hem hayvancılık hem de bitkisel üretim için zemin hazırlanarak tarımsal üretim için her şeyin hazır hale getirilmesi sağlanacak.





ÇİFTÇİNİN KAYIPLARI TESPİT EDİLDİ

Hayvancılık ve tarımsal üretim ile ayağa kaldırılması planlanan 11 ilde deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında toplamda 8 bin 95 büyükbaş 69 bin 982 küçükbaş, 42 bin 99 kanatlı hayvan ve 827 bin 248 civcivin telef olduğu belirlendi. Yıkılan ya da ağır hasarlı ağıl ve ahır sayısı 17 bin 102 olurken hasarlı arı kovanının 19 bin 187 olduğu tespit edildi.





AHIR SAYISI ÜÇ KATINA ÇIKARILACAK

Yaşanan depremde hayvanları telef olan aynı zamanda ahır ve ağılları yıkılan üreticiler için planlama yapıldı. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı hayvanların birçoğu TİGEM tarafından karşılanırken hayvanların barınması için yapılacak yeni ahırlar ile bölgede telef olan hayvanların yerinin doldurması ile hayvancılıkta sayının 3 katına çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca 18 ilde AFAD tarafından tespit edilerek hak sahipliği verilen ve deprem tarihinden önceki bir yıl içinde aktif hayvancılıkla uğraşan yaklaşık 4 bin 600 işletmeye ahır yapımında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli teknik ve idari desteğin sağlanması planlanıyor.



