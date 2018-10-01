Ekonomi Gazprom Bosphorus Gazdaki hisselerini sattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gazprom Bosphorus Gaz'daki hisselerini sattı

Rus enerji şirketi Gazprom, Türkiye'de faaliyet gösteren Bosphorus Gaz Corporation AŞ'deki yüzde 71'lik hissesini sattığını açıkladı. Gazprom'un 2004'te hissedarı olduğu Bosphorus Gaz Corporation AŞ, Türkiye'nin ilk doğalgaz ithal eden ve dağıtan özel şirketleri arasında yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Bosphorus Gaz Şen Grubuna satıldı.
Bosphorus Gaz Şen Grubuna satıldı.

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Türkiye'de faaliyet gösteren Bosphorus Gaz Corporation AŞ'deki yüzde 71'lik hissesini sattığı bildirildi.

Bosphorus Gaz Corporation AŞ ve Gazprom'dan edinilen bilgiye göre, Gazprom, Bosphorus Gaz şirketindeki yüzde 71'lik hissesini şirkette yüzde 29'luk hisseye sahip Şen Grubu'na sattı.

Söz konusu hisse devrinin Bosphorus Gaz Genel Müdürü Adnan Şen ile Gazprom arasında 21 Eylül'de tamamlandığı belirtilirken, devir bedeline ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazprom'un 2004'te hissedarı olduğu Bosphorus Gaz Corporation AŞ, Türkiye'nin ilk doğalgaz ithal eden ve dağıtan özel şirketleri arasında yer alıyor.

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