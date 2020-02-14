Girişimciliğe dev katkı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında "Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü" imzalandı. TOBB'un sosyal tesislerinde düzenlenen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Sarınay katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan Kasapoğlu, gençlerin staj başvurusu için gerekli akademik ve iletişim bilgileri ile staj taleplerinin geliştirilecek yazılım üzerinden toplanacağını ifade etti.

YAZILIM ALANINDA STAJ

Taleplerin TOBB aracılığıyla firmalar tarafından aramaya açılacağını vurgulayan Kasapoğlu, "Yazılımda, firmaların girdiği stajyer taleplerinin staj talepleri ile eşleştirilmesi, TOBB tarafından firmanın olur verdiği stajyerlerin verilerinin sisteme alınması ve stajyerlere duyurulması gibi modüller yer alacak. Bu şekilde teknolojinin imkanlarını da etkin bir şekilde kullanarak, hem gerekli iş alanlarını, staj taleplerini gerçek zamanlı bir şekilde görebileceğiz hem de iş kolları üzerinde varsa bir yoğunluğu tespit etme şansı yakalayacağız. Bu veriler, ileriki dönemde gençlerimize iş deneyimi kazandırılması amacına yönelik tedbirler almamıza imkan sağlayacak" ifadelerini kullandı.

NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACI İÇİN ŞART

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB, Genç Girişimciler Kurulu (GGK) olarak 8 bin kişilik büyük bir aile olduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Bakanlığın ve birliğin uzun soluklu bir iş birliğine başladığını dile getirdi. İş birliği çerçevesinde gençlere girişimcilik eğitimleri verileceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Her işin bir inceliği var. Özellikle teknoloji tabanlı bir iş yapacaksanız bazı temel kavramlara hakim olmak zorundasınız. Eğitimlere ek olarak illerimizdeki başarılı girişimcileri, Bakanlığımızın uhdesindeki gençlerimizle buluşturacağız." diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, girişimciliğe ek olarak gençlere staj imkanı sağlamanın da önemli olduğunu belirterek, "Nitelikli elemanın ön koşulu staj" ifadesini kullandı.